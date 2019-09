- Veien fra Strømøybotn til Dyrøy og Leirvikhamn må oppgraderes

Meninger

For flere år siden ble samferdselen mellom Fast-Frøya og øyrekka omlagt.

Det ble etablert bilferje fra Setra på Dyrøya til Sula og Mausund.

Trafikken ble lagt om fra sjøverts med utgangspunkt i Siholmen til landverts.

Problemene begynte straks å melde seg. Det manglet venterom, toalett, oppstillingsplass og parkeringsplasser.

Det er fylket, nå Trøndelag Fylkeskommune som hadde, og har ansvaret for sambandet og for veien fra Strømøybotn og utover.

Trafikkomleggingen har selvfølgelig ført til økt trafikk på veistrekningen. Samtidig her det skjedd en utvikling i næringsliv som har ført til ytterligere økt trafikkbelastning. Det er mange oppdrettslokaliteter med stor produksjon og mange arbeidsplasser i området på nordsiden av Frøya. Mange av disse oppdrettslokalitetene drives med utgangspunkt i landbaser på Dyrøya og Leirvika.

Ørnli Slipp AS sysselsetter et betydelig antall ansatte og har en stor vareflyt.

Veien er ikke utbedret for å kunne ta trafikkøkningen på en sikker og effektiv måte. Kurvaturen, både svingene og bakkene, er slik den var da veien ble etablert, hovedsakelig på 1950-tallet. Bruene er smale, uten passeringsmuligheter, og flere av de har tredekke. Kvernøystraumen bru har et trerekkverk som går i oppløsning. Det er brudd i planker i tredekket. Tredekkene er svært glatte ved regn/sludd/snø. Det er kjent at det dessverre har skjedd dødsulykke knyttet til denne brua. Tilstanden til brua er fortsatt den samme som da dødsulykken inntraff!

Veikroppen tåler ikke den belastningen som dagens trafikk utsetter den for, noe som fører til nedkjørte veikanter og brudd i asfaltdekket. Veibredden er slik at det er dårlige og usikre passeringsmuligheter. Dette er trafikkfarlig!

Det er altså et etterslep i vedlikeholdet på flere tiår!

Frøya Høyre vil arbeide for forbedring av denne veistrekningen. Frøya Høyre vil aktivt stille krav til Trøndelag fylke om at det startes et vedlikeholds- og utbedringsarbeid snarest.

Både befolkningen og næringslivet har krav på tidsmessig vei!

Helge Stranden

Listekandidat for Frøya Høyre