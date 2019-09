- Det er ditt valg, om enn ikke et særlig sympatisk trekk

Meninger

Svar på innlegg fra Arild Margido Johansen 13.09.19

Under overskriften «Pensjonistpartiet takker for tilliten» skriver Arild Margido Johansen i HitraFrøya 13. september 2019 at årets kommunevalg er historie. Han holder seg allikevel ikke for god til fortsatt å rakke ned på, og komme med usannheter om partiet Rødt. Nok er nok, og nå ønsker jeg å sette ting på plass slik de er og ikke slik som han velger å formidle det.

At Rødt er motstander av vindkraft er ingen hemmelighet, og det er vi stolte av. Når Johansen påstår at Rødt har brukt denne motstanden for alt den var verdt i valgkampen undrer jeg på hva han mener. Vi har ikke snakket mer om vindkraft i denne valgkampen enn andre partier, for vi har faktisk mange andre viktige saker vi er opptatt av, selv om du tydeligvis ikke har fått det med deg. At vi får støtte fra vindkraftmotstandere er ikke så rart, da vi har flere listekandidater som er aktive motstandere i Nessadalen.

Når Johansen skriver at han «ikke med sin beste vilje kan tro at det var andre saker enn vindkraften som fikk folk til å stemme på et kommunistisk parti» viser han sin uvitenhet om partiet Rødt, og en utrolig nedlatende holdning til velgerne. Våre velgere har lest vårt partiprogram og sett at vi med vår politikk har fokus på saker som betyr noe for dem. Med sin formulering antyder Johansen at velgerne er dumme, og det synes jeg han bør holde seg for god til.

Jeg har full tillit til at alle velgerne er oppegående, reflekterte mennesker, selv om de stemmer på partier som jeg selv ikke ville valgt. Med de uttalelsene som kommer frem i nevnte innlegg må jeg si at jeg betviler at skribenten har lest vårt program. Der ville han kunne sett at vi har akkurat de samme sakene som han nevner at hans parti har i sitt program. Er det forskjell på hvor viktige sakene er etter hvilket parti som har dem i sitt program? Om Johansen hadde fulgt med hadde han kunnet fått med seg at Rødt på YouTube og Facebook har lagt ut ni appeller med saker som er viktige for oss, altså ikke bare vindkraftsaken.

Var det en overraskelse for deg at Rødt fikk to representanter i kommunestyret? Er du like overrasket over at dere fikk en og antallet representanter de øvrige partiene fikk, eller er det bare Rødt du er overrasket over? Heldigvis var det velgerne og ikke du som bestemte dette.

Du sparker til flere partier i ditt innlegg. Om du synes at det er greit å kritisere andre partier for å heve ditt eget, så er det ditt valg, om enn ikke et særlig sympatisk trekk.

Nok en gang trekkes kommunistisk fram i sammenheng med Rødt. Dette er fra vår side kommentert flere ganger, så det ønsker jeg ikke å bruke mye tid på. Det jeg vil si er at ordet kommunist er dannet av latin communis som betyr felles. Vi er opptatt av fellesskap, og det er vel de fleste andre partiene også.

Rødt vil takke alle de andre partiene for valgkampen og håper på et godt samarbeid i kommunestyret, til det beste for kommunens innbyggere.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til våre velgere som stoler på oss og har sørget for at vi kom inn i kommunestyret. Vi er takknemlige og ydmyke for tilliten dere har vist oss, og vi vil gjøre alt vi kan for å vise oss tilliten verdig i de neste fire årene.

Dordi Hammer

Rødt Frøya

