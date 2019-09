-Nei, Dordi, jeg tror ikke at velgerne er ”dumme”

Meninger

Kjære Dordi!

Jeg beklager hvis du oppfatter min oppsummering av valgkampen og valget som å rakke ned på Rødt, det var ikke min hensikt. Men jeg må få lov til å stille meg noe undrende over at så mange stemmer på et kommunistisk parti, for Rødt er vel et kommunistisk parti? Så vidt jeg husker så ble det ikke flertall for å utelate defineringen ”kommunistisk” på årets landsmøte.

Når det gjelder å bruke vindkraftsaken i valgkampen, så har flere partier til dels gjort det, også partiet jeg representerer. Men ingen partier har vel profilert seg så tydelig som Rødt i vindkraftsaken. Jeg kan nevne at Rødt åpnet valgkampen i Nessadalen, dette var selvfølgelig en gimmik som skulle koble Rødt til motstandsbevegelsen mot vindkraft på Frøya, og det har jeg i grunnen en viss forståelse for, da Rødt har vært veldig aktiv i denne motstandskampen, og som du selv skriver ”hadde dere mange listekandidater som er aktive motstandere i Nessadalen”.

Det tyder da også på at dere drev en aktiv valgkamp i Nessadalen.

I tillegg var Rødt’s andrekandidat veldig aktiv i media der han til dels gjentok seg selv flere ganger, noe som tydet på at han ikke hadde nye argumenter men at det kun var for å profilere seg selv og Rødt i motstandskampen mot vindkraft på Frøya.

Jeg må innrømme at jeg ikke har lest meg opp på Rødt’s seneste valgprogrammer og prinsipprogram, men jeg erindrer partiets spede begynnelse på syttitallet, da navnet var AKP-ML og som hadde kommunistdiktatorer som sine forbilder. Det er med dette utgangspunktet jeg stiller meg undrende til at så mange stemmer på Rødt. Nei, jeg tror ikke velgerne er dumme de har helt sikkert satt seg mer inn i partiets politikk og ideologi (som kanskje er revidert?) enn det jeg har gjort, og selvfølgelig gikk partiet til valg med saker som appellerte til velgerne og som vi helt sikkert kan jobbe sammen om for å få gjennomført i kommunestyret.

Når du tror at jeg mener at velgerne er ”dumme”, så er det sikkert ut fra min kommentar til hva Venstres leder uttalte under partilederdebatten valgnatta. Nei, Dordi, jeg tror ikke at velgerne er ”dumme”, men at de lar seg påvirke av stemningen og de profilerte sakene er det ingen tvil om.

Jeg tror ikke det er så mange som tar for seg partienes valgprogram og leser fra perm til perm for finne ut hvem de skal stemme på, så stor tror jeg ikke interessen for politikk er hos den allmenne velger.

Til slutt vil jeg gratulere deg og Rødt med et godt valg!

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya