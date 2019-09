Meninger

Da har vi alle fått resultatet og dommen av velgerne på Hitra etter kommunestyrevalget. Pensjonistpartiet ble også etter dette valget Hitras nest største parti. Dette bare vitner om at vi godt voksne samt unge sympatiserer med vår politikk med slagordet:

UNG OG GAMMEL HÅND I HÅND. SAMMEN FÅR VI ET GODT OG TRYGT LIV!

Det er nå bare slik at også etter dette valget fikk vi to blokker å forholde oss til. En borgerlig og en sosialistisk blokk.

Naturlig var det da og forsøke å få til et samarbeid sammen med de partiene som fikk flertall på den borgerlige siden. Og det er en demokratisk rett som vi skylder Hitras velgere at det ble prøvd. Vi i Pp gjorde det vi kunne, men det ble dessverre ikke flertall for det.

Vil bare signalisere at om noen mener Pp ikke er egnet i politikken på Hitra, så viser jeg til vår oppslutning med 14,2% og 323 stemmer. Det sier kanskje litt. Vi kommer til å være aktiv i politikken for å forsvare vårt valgprogram ovenfor våre velgere som vi gikk til valg på for å få gjennomført PP sitt program.

Håper at Hitras nest største parti blir respektert og blir tatt på alvor i formannskap og kommunestyret når vi starter den politiske hverdagen. Minner om et slagord «DE GAMLE ER ELDST».

Ønsker Ole og Torfinn lykke til!

Mvh

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra