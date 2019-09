- Sau og hjort driter i vannet på Hitra

Meninger

Jeg leser i lokalavisa 11. september at «Vannforsyningen til Dolm kirke er under all kritikk» - at «sauene går og driter på kanten av brønnen» og at det derfor skal bevilges penger til sjøledning til Dolm kirke til en kostnadsramme på 1.630.000 kroner, noe kommunestyret forøvrig sa ja til torsdag 12. september i forrige uke.

Dette tolker jeg som ett meget positivt signal nå når kommunen skal utarbeide ny hovedplan for vann for Hitra. Som kjent er det jo rundt 700 husstander til-knyttet 10 vannverk som sliter med vannkvalitet og drift av rent vann pluss en hel del andre bosatte rundt på Hitra med heller laber vannkvalitet!

Sau og hjort og andre dyr driter jo over alt på denne øya, nettopp derfor har mange av oss god kjennskap til denne typen drikkevann. At Dolm kirke med ett fåtall arrangement i løpet av året får framlagt rent vann til en kostnad av 1.630 000 kroner må bety at kommunen tar problemet med rent vann til alle på alvor, for det må vel være minst like viktig å dekke denne kostnaden til levende mennesker og innbyggere rundt omkring på Hitra!

Jeg var selv tilstede i kommune-styret da denne saken, sammen med saken om ekstra beviligning på 6,1 millioner kroner til utbyggingen på Hopsjø - Småg, ble behandlet.

Jeg fikk høre flere fra talerstolen i sakens anledning, blant annet merket jeg meg rådmannens orientering om at denne ekstra beviligningen av penger til utbyggingen av vann til Hopsjø - Småg ville bety 134 kroner ekstra i året i kostnader for kommunens abonnenter. Abonnenter som i dag slipper å bruke tid på styremøter i vannlag, prøvetaking og drift av vannverk, besøk og oppfølging fra Mattilsynet, ei heller ha ansvar for noe av dette. Hva får vi for 134 kroner i dag?? ett brød og 4 liter melk.. Hvis ikke innbyggere og fastboende – som også er skatteytere til denne øya kan være verdt dette beløpet, ja så finner jeg det svært smålig av felleskapet og framtiden for denne kommunen.

Ett av våre turistanlegg er lokalisert i Grefsnesvågen, Angelamfi Hitra, her har vi rundt 140 senger. Tidlig i denne måneden fikk vi beskjed om at drikkevannet vårt som leveres av Grefsnesvågen vannverk, inneholder bakterier av type koliforme bakterier. Nettopp denne typen bakterier ordføreren fryktet i kirka på Dolm, forskjellen er bare at vi har mellom 100 og 140 gjester her for tiden, som ikke kan drikke vannet! Vannet må kokes har vi fått beskjed om. Dette berører selvfølgelig også alle ander abonnenter av dette vannverket. Det gjør det helle ikke enklere å takle når vi vet at Mattilsynet har varslet besøk hos det samme vannverket om vel ei uke, dette smaker nå av alvor. Så la oss krysse fingrene for at ingen blir syke før Grefsnesvågen vannverk får orden på kvaliteten igjen, slik at Hitra kommune ikke blir satt på samme kartet som Askøy i Bergen kommune!

Rent vann til alle bør og skal være en kommunal oppgave, vi er alle innbyggere og boende i Hitra kommune og alle har vi like rettigheter til å drikke rent vann, her må felleskapet ta ansvar!

Sigrid Helene Hanssen,

Tranvikan