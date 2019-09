- I ytterste tilfelle må vi enten flytte ut av Frøya eller nedskalere driften

Meninger

Utbygging på Uttian Næringsområde –

Felles uttalelse fra Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga AS

Vi i Skarvsaag Boats og Servicebrygga AS har vært på utkikk etter arealer som er tilpasset vår drift i lengre tid nå, med forskjellig grad av behov for hurtig ferdigstillelse. For oss begge gjelder at vi har vokst ut av eksisterende arealer, og er nødt til å foreta oss noe for å sikre videre god drift.

Skarsvaag Boats AS produserer båter, driver verksted og båtrelatert drift, og har ca 20 ansatte, med en omsetning på nesten 40 millioner. Servicebrygga AS har 3 selskaper som har drift innen Rørlegging og båt (Aas Rørleggerservice AS), industrigulv (Silikal Nordvest AS) og ølbryggeri (Bryggeriet Frøya AS). Konsernet har over 20 ansatte og en omsetning på over 30 millioner. Med samlet over 40 arbeidsplasser og en omsetning på nærmere 80 millioner er dette to betydelige bidragsytere til Frøyasamfunnet.

Planene på Uttian Næringsområde passer våre selskaper perfekt. Planen er å etablere et maritimt miljø, med båtproduksjon, servicefunksjoner til båter og motorer, slip og verksted, serveringsted i forbindelse med bryggeriet, samt administrasjonsfunksjoner og lager. Vi ønsker et attraktivt, ryddig og fint område, som bidrar positivt til nærområdet og skaper aktivitet. Dette vil bli et meget godt supplement til båtturisme og annen turisme på Frøya, med alle servicefunksjoner for båter, midt i leia, men likevel godt skjermet for været.

Med tanke på hvilken bruk vi planlegger på området, er det for oss viktig at området blir opparbeidet på en visuelt fin måte, og at det ser tiltalende ut. Vi gleder oss til å få til et næringsområde som Uttiværinger og andre Frøyværinger kan være stolte av.

Et fremtidsrettet område som på Uttian gir oss muligheten til å satse videre og utvikle oss. Vi regner med ytterligere utvikling i våre bedrifter med økt sysselsetting og verdiskapning for Frøyasamfunnet. I ytterste tilfelle vil konsekvensen av at vi ikke får tilgang på et næringsområde som det på Uttian, bli at man enten må flytte ut av Frøya eller nedskalere driften.

Skarsvaag Boats AS og Servicebrygga AS