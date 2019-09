Meninger

Jeg har lest i avisa at det er planer om å flytte steinen med Kongens inskripsjon fra åpninga av Hitratunnelen 8.desember 1994.

Jeg husker med stor glede på denne folkefesten på Sandstad, og steinen har siden plassering stått og står så nær stedet somsnora ble klippet som mulig.

Og her er jo fortsatt både avkjøring og plass for parkering.

Hva er problemet og hvorfor flytte steinen?

Kanskje burde man heller søke Vegvesenet om et info-skilt ved avkjørselen, slik at folk ble minnet om at her kan steinen oppsøkes?



Egil Hestnes