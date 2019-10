Meninger

NORWEA er desperat når deres spesialrådgiver bruker tid på å forsøke karakterdrap ved å deklamere at det er «Skremmende å lese at en allmennlege så lemfeldig håndterer medisinsk forskning»

Jeg forstår ikke hva han mener er lemfeldig håndtering. Vi har ikke så mange flyingeniører eller helikopterpiloter på Frøya som utsettes for store infralyd volum så ja, studiene om eksponering av kraftig infralyd angår ikke oss på Frøya.

«Crozier skriver selv at det «stadig kommer ny forskning» om infralyd, men han henviser til rapporter fra en amerikansk forsker på 1980-tallet, samt sovjetiske (!) grenser for infralyd. Det er skummelt når en lege henviser til 40 år gammel forskning i et forsøk på å undergrave verdens helsemyndigheter av i dag, og for å understøtte budskapet til en omreisende konspirasjonsteoretiker som i 30 år forgjeves har forsøkt å bevise sin egen hypotese.»

Thon Aasheim- Ad Hominem argumentasjon duger ikke.

Hva er skummelt med 40 år gammel forskning? Er den utdatert eller motbevist? Allerede da påpekte forskere at folk fikk helseplager av de første 200kW vindturbiner nær boliger.

Her er en link der Thon Aasheim kan boltre seg i forskning som underbygger argumentene at infralyd fra vindkraftverk gir negative helseeffekter http://www.windvigilance.com/about-adverse-health-effects/low-frequency-noise-infrasound-and-wind-turbines

Uten forsøk på gjensidig karakterdrap synes jeg det er greit for folk å forstå hvor Thon Aasheim står og hvem han representerer. På hans LinkedIn side liker han at sine finske finansvenner nå eier 100% i selskapet som skal erobre Haramsøy med vindturbiner. https://www.taalerienergia.com/news-room/taaleri-solarwind-ii-fund-invests-34-mw-wind-farm-norway-funds-second-transaction

Klimarednings framstøtet der vindkraftverk skal redde verden er avslørt. Stoltenberg / Sørensen angrer seg for de grønne sertifikatene de fikk innført i 2012… eller gjør de det ? Du og jeg finansierer Tyske Legers Pensjonsfond via Stadtwerke Münchens investeringer sammen med TrønderEnergi.

Som Frank Zappa sang i 1968 «We’re only in it for the Money”

Steven Crozier

Allmennlege- opptatt av forebyggende medisin.