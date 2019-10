- Hev portforbudet slik at alminnelige mennesker kan ferdes fritt

Meninger

Kjære kommunestyre!

Jeg er ikke typen til å plage noen, jeg er mer en tilhenger av god og rolig stemning. Jeg har heller ikke tenkt å plage dere med alt for mange ord her.

Men det er så mange spørsmål som klør, og de viktigste kan antageligvis ikke besvares av noen i kommunestyresalen i dag.

Mine besøk på Frøya i sommer har lært meg utrolig mye. Kom ikke å si at dette ikke er interessant! Her er det full valutta for pengene.

Hadde for eksempel en helt fantastisk vandretur gjennom planområdet i strålende sensommervær. En fryd for kropp og sjel. Så stille, så åpent og så fullt av liv.

Når jeg nå skulle velge meg ett bilde fra denne turen som jeg ville dele med dere, falt valget på fotografiet av dette idylliske lille tjernet med vannliljeblader i.

Svært mange har fulgt med på omstendighetene på Frøya i lang tid, og veldig mange følger med på denne seansen her i dag.

De følger med på dramaet, og de har mange viktige spørsmål - men svarene uteblir.

Et sentralt spørsmål er; Hvem skal man klandre for det som foregår?

Jeg skal ikke klandre noen her og nå. Verken skuelystne, arbeidere, Trønderenergi, kommunikasjonsdirektører, politi eller lokalpolitikere.

Om det finnes demonstranter, aksjonister eller skuelystne i salen; respekt til dere! Dere har virkelig stått i det, med anklager, beskyldninger, overdrivelser og rå makt mot dere. Dere har sannelig blitt klandret nok! Dersom ikke disse menneskene er representert i dag har jeg full respekt også for det.

- Men jeg håper dere politikere og media her i dag har øyne og ører åpne. Det kan foregå noe foran dere som det er greit å legge merke til. Dette er dere selvfølgelig klar over.

Mange vet det, mange følger med.

Mange redde, bekymrede og plagede mennesker. Mange som kjenner bunnløs sorg og smerte, avmakt og fortvilelse.

For det er ikke bare Trønderenergi det er synd på her.

Dette handler om hvordan man behandler medmennesker. Det handler om empati, moral og etikk. Det handler om hvordan man oppfører seg i naturen. - Og nå kan kommunikasjonsdirektøren gjerne trekke på skuldrene og riste på hodet av mine ord, slik jeg trekker på skuldrene av hans ord. Jeg kaller alibiet for den pågående raseringen for en bløff.

Så her kommer min personlige oppfordring; Dere politikere må ta regien i dette møtet. Hev portforbudet slik at alminnelige mennesker kan ferdes fritt for å observere og dokumentere. Det er det minste dere kan gjøre for deres egne.

Dersom det ikke står i deres makt å råde såpass over eget område, må dere straks gå til sentrale skikkelser innen deres partier og forlange mer tilstedeværelse.

Vi er vitne til en enorm industriutbygging, det er ikke mer enn normal kutyme for sentrale politikere å avlegge besøk under slike store begivenheter.

Vi skal jo tross alt redde verden - intet mindre.

Takk.

Mvh Engasjert Medmenneske

Brage Sæther