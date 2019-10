Rasering av en naturperle på Frøya

Meninger

Et eldorado av et naturområde, såkalt LNF- område, er fullstendig ødelagt.

Et sted man kan høre stillheten. Et sted hvor det er idylliske fiskevann. Et sted hvor hjorten ferdes. Et sted med utallige arter fugl , lyng , myr , knauser , berg og blomster. Et ekte rekreasjonsområde for både folk og fe. Snakker man om urørt natur er dette utvilsomt det stedet.

Ingen kan med sunn fornuft tro at dette er reversibelt. Ingen kan tro at dette er en del av grønt skifte.

14 vindturbiner på 180 m vil i løpet av neste år rage høyt, veldig høyt over Frøya. Ikke glem at Frøyas høyeste punkt er på 76 m.

Er virkelig dette verdt det?

Bildene taler for seg selv.

Solfrid Glørstad Sandvik