Meninger

Takk, Frøya

Takk, frøyværinger, for det djerve forsvaret av stillheten, lyngen, myrullen, storspova, smølalirypa. Det er ikke noen selvfølge, vi ser jo det. Hubroen står ikke høyt i kurs for en saksbehandler på oppdrag fra NVE. Fredede fugler er brått fredløse, og stortingsflertallet tier, stikker hodet i sanden, rugende på livsløgner som har vokst seg større enn signalbygg i Bjørvika.

Takk, frøyværinger, for kjærligheten som utholder alt. Takk for at dere våger å stå der med tomme hender og åpent blikk når katastrofen rammer, når turbokapitalistene kolonialiserer landet, med gravemaskiner, sementblandere, sprengstoff og grønne avlatsbrev på innerlommen. Takk for at dere åpnet øynene mine. Takk, frøyværinger. Dere representerer det beste i oss.

Christina Fjeldavli

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger