Sigrid - en saklig og uredd folkevalgt

Meninger

Hitra Høyres årsmøte sist torsdag har gitt enstemmig tillit til vår nye leder Sigrid Hanssen.

Sigrid som stilte til valg for første gang, ble valgt inn i kommunestyret og er fast medlem i gormannskapet.

Med Sigrid som leder i Hitra Høyre og som samtidig har en sentral posisjon i formannskap og kommunestyre, vil dette gi gamle og nye Høyrevelgere rikelig anledning til å påvirke lokalpolitikken.

Hennes engasjement og interesse for lokal og regional næringslivs utfordringer og muligheter, lover godt for å kunne påvirke fylkespolitikere og rikspolitikere.Når hun nå møter som en av HITRA's utsendinger til fylkesårsmøte i Trøndelag Høyre kommende helg, vil hun nok også vise seg som en saklig og uredd folkevalgt.Vi ønsker Sigrid lykke til med både interessante og arbeidssomme utfordringer for Hitra inn i framtida.