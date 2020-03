- Kjære ungdommer! Nå trenger vi dere

Meninger

Nå trenger vi dere.

Alle besteforeldre trenger dere.

Norge trenger dere.

De aller fleste av dere er ikke i den mest utsatte gruppen for Corona-viruset, men dere kjenner sannsynligvis noen som er det.

Nå ber vi dere være med på vår felles dugnad for å forhindre smittespredning.

Det betyr at du kan ikke gå på fest.

Du kan ikke møte venner på samme måte som før.

All kontakt med andre mennesker må begrenses.

Vi ber dere. Og vet dere kan. Dette vil ikke vare evig.

Men dersom vi alle kan stå gjennom krisen, og etterpå rakrygget si: «Vi gjorde alt vi kunne, og vi klarte det», vil det både være noe som berger liv, og det vil være noe man ser tilbake på i mange generasjoner. 5 millioner nordmenn sto sammen gjennom en nasjonal og global krise, og vi fikk til det beste resultatet vi kunne klare.

Finn hverandre gjennom digitale plattformer.

Snakk sammen via telefon.

Om du vil på fest, gjør det digitalt.

Ta ansvar.

#Keep Calm, Your Heart Warm and Wash Your Hands (often) :-)

Og; lik og del

Mvh

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører