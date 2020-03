Meninger

Nasjonal dugnad mot korona-viruset

All støtte og honnør til vår kommunes ledelse og kriseledelsen!

Med kommunelege Ingrid og kommunaldirektøren og hennes organisasjon gjøres det en fantastisk jobb i disse Korona tider. De gjør en seriøs, faglig, trygg og offensiv innsats for å håndtere den svært krevende situasjonen vårt og alle lokalsamfunn i hele landet står i. Dette fører til en trygghet tross alt i den utryggheten korona viruset fører med seg.

Vi er også imponert over frøyværingenes håndtering av denne spesielle situasjonen. Vi passer på hverandre, hjelper til slik at hverdagen går sin gang selv med de begrensninger vi er pålagt. Butikker og næringsliv legger til rette for å hindre smitte. Flere bedrifter har måttet permitere, ingen syting, fokuset er at vi skal være med på denne landsdugnaden, som er krevende, for at viruset ikke skal spre seg.

Derfor blir det en sorg og et sinne når vi slår opp på facebook og ser netthets mot vedtak kommunelegen gjør! Vi ber kommentarfeltene være fredet. Still gjerne spørsmål. Dere vil få svar fra kommunelegen/kommunedirektøren, men gjør det på en saklig måte.

La oss stå sammen om de som jobber døgnet rundt for å takle denne situasjonen for å beskytte våre innbyggere , våre svake og våre gamle.

Vi ønsker oss lykke til !

Berit Flåmo på vegne av Frøya Arbeiderparti