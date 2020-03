Meninger

Til alle innbyggere i Frøya kommune

Vi som er folkevalgt i Frøya kommune føler behov for å uttrykke takknemlighet i den vanskelige tida alle befinner seg i. Vi er av kystfolket, et folkeslag som er robust på så mange vis. Vi tilpasser oss fort etter hvilket miljø vi befinner oss i, vi jobber hardt når forholdene krever det, og vi står sammen for å være sterk nok til å tåle det vi utsettes for.

Corona har endret verden, en verden vi er en del av. Vi står ovenfor en makt og vi eier ikke våpenet til å bekjempe kampen vi står midt oppi, ennå. Likevel jobber vi iherdig på flere områder samtidig for å lindre skadene vi påføres. Mennesker jobber sammen og på hvert sitt område, døgnet rundt.

Som folkevalgt på Frøya har vi lyst til sammen å henge oss på «klappe-trenden» som florerer på sosiale medier. Vi vil klappe for alle dem som jobber i kampen mot Corona. Alle helsearbeidere, butikkarbeidere, lærere, den kommunale ledelse – ja, en stor applaus til alle i samfunnet som bidrar på hver sin måte. Alle er vi like viktig i denne bekjempelsen, og alle er vi nødvendig om vi sammen skal greie å komme utav denne situasjonen på best mulig måte. Dette er noe vi skal klare sammen. Når vi kommer ut av dette vakumet skal vi igjen møtes på senteret, besøke øyrekka, handle i de lokale butikkene og spise på de flotte restaurantene og overnattingsstedene. Da skal vi sammen sørge for at handelsstand og næringsliv virkelig får kjenne at vi behøver dem. Nærbutikkene og alle de gode fasilitetene vi har på Frøya er viktig for oss. Vi som er folkevalgt vil oppfordre på det sterkeste alle til å bruke lokalt næringsliv når dette er over.

En stor og ydmyk takk til alle som jobber for at innbyggerne skal føle seg trygg og ivaretatt, på en meningsfull og omsorgsfull måte. Alle vi andre skal gjøre det vi kan for at jobben dere gjør skal være mest mulig skjermet for unødig påvirkning og minst mulig utsatt for virussmitte. I det så henstiller vi til de som benytter muligheten til å ytre krasse meninger på sosiale medier. Man kan bli infisert på så mange vis, og nettet er en åpen arena der man ytrer sin lidelse over hvordan avgjørelser blir fattet og hvilke virkninger disse gir.

Innbyggere: Hør! Det er ikke tida for å sverte, det er ikke rom for personhets og det er overhodet ikke lov å drive nettmobbing! Dette må alle holde seg for gode til i denne og i alle andre situasjoner. Om man opplever at en sak ikke er rettmessig behandlet, så følg saken - i riktig tjenestevei! Debatter gjerne, men oppfør deg som en rollemodell!

Myndighetene både sentralt og lokalt står overfor store og avgjørende valg fra time til time. Alle vi andre skal holde oss hjemme til myndighetene sier det er greit å leve som normalt igjen. Det er det minste vi kan gjøre, og det absolutt enkleste. Takk alle sammen, sammen skal vi stå han av!

Aleksander Søreng på vegne av

Frøya Fremskrittsparti

Frøya Høyre

Frøya Senterparti

Frøya Pensjonistparti

Frøya Venstre

Frøya Arbeiderparti

Frøya Sosialistisk Venstreparti

Frøya Rødt