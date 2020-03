- Ros til kommunens helseansvarlig

Meninger

Var på formannskapsmøte i går og fikk ein meget detaljert og proff info fra kommunedirektør og ordfører. Vil med dette få tilkjennegi ros og stor takk til kommunens helsemyndigheter for det enorme arbeide og logistikk som er nedlagt her som er på plass slik at innbyggerne skal føle seg trygg og få den hjelpen de trenger i denne vanskelige korona-tiden.

Ekstra betryggende er det også at nabokommunene Frøya og Hitra, som jeg har inntrykk av samarbeider også godt her, og tar felles ansvar slik at smittespredningen kansje holdes bort fra vår region!

Oppfordrer derfor oss alle å ta hensyn til de regler /restriksjoner som kommer fra helsemyndighetene i Norge til enhver tid! Oppfordrer alle at vi oppdrar oss selv til holde en streng hygiene med vask av hender m.m etter ulike besøk der vi ferdes!

Mvh

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra