Meninger

Kjære alle sammen i Dolmøy IL-familien

Alle rammes av den nye situasjonen landet og samfunnet vårt er kommet i. Så godt som alle landets idrettslag er i stillstans og organisert idrettsaktivitet i hele landet er satt på pause.

Mange av oss er redde for Korona-viruset, både for å bli smittet og for å smitte andre. Mange er redde for å bli syke. Sosiale medier og nyhetene forteller mange historier, og det er ikke lett å vite hva man skal tro. Mange er også redde for jobben og arbeidsplassen sin. Mange savner skolekamerater og venner. Dette setter preg på hverdagen vår på mange vis, og kan være utfordrende både for barn og voksne.

Hverdagen ble brått preget av usikkerhet, og vi vet heller ikke hvor lenge dette varer. Alle er vi er inne i en tøff periode nå, men vi vet at situasjonen sakte, men sikkert vil bli som før igjen.

En av Dolmøy ILs mange styrker er at vi god på dugnader. Nå står en stor nasjonal dugnad foran oss. Vi følger myndighetens råd og begrenser smitten så godt som mulig. Det gjelder god og hyppig håndvask, at vi nyser og hoster i albuekroken, vi begrenser lek og tid sammen med andre og holder avstand til hverandre når vi møtes. Vi respekterer myndighetenes regler i forhold til koronasituasjonen, om karantene, reiseforbud og isolasjon.

I solidaritet med alle i samfunnet vi lever i, er vi i Dolmøy IL gode norske borgere, og ønsker å bidra til å begrense smitten og deltar med stolthet i den nasjonale dugnaden.

Selv om vi er hjemme har vi godt av både frisk luft og å holde oss i aktivitet. Nå er det tid for egentrening. Det kan være både triksing hjemme i gårdsplassen med fotball, trene på håndballpasninger med mamma, pappa eller storebror. Terrengløp rundt huset. Gå en ekstra lang tur med hunden. Utfordre kompiser i FIFA-turnering i påvente av at sesongen starter.

Sammen med hele idrettsnorge gleder vi oss til å løpe ut på håndballbanen og fotballbanen, i gymsalen, i svømmehallen, i Hitrahallen – og ut på Dolmøy stadion igjen.

Sammen med hele Norge gjør vi vår innsats nå – og ser sammen fram til normale hverdager!

Dolmøy IL, 18. mars 2020

Stian Vatn – leder