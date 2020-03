- Meldingen ble en alvorlig påminnelse om hvor heldige vi er,

Meninger

Tilgang til rent vann i springen.





I går kveld kl. 19.13 fikk vi SMS og Mail fra Frøya kommune om at på grunn av feil på hovedvannledningen mistet vi vannet på Dyrvik, Uttian, Nesset, Strømøya og Svellingen.



Heldigvis, kl. 06.11 søndag morgen fikk vi beskjed om at feilen var rettet og vannet var tilbake.



Denne meldingen gjorde et sterkt inntrykk akkurat nå. Tankene begynner å spinne. Korona-viruset herjer verden over. Hva skulle Helsevesenet gjort, hva skulle den enkelte innbygger gjort - uten vann i springen, over en lengre periode? Alle vasker vi litt ekstra, og alle i Norge tar det som en selvfølge at vann har vi.



Meldingen i går kveld ble en alvorlig påminnelse om hvor heldige vi er, og hvor takknemlig vi bør være for å ha tilgang til rent vann.



Synnøve Grinnen Ervik