- Stå opp, frøyværinger og «ta en» for handelslaget

Meninger

Frøya Næringsforum er nå sterkt bekymret for de mest utsatte bransjene blant våre medlemmer under korona krisen. Vi tenker da spesielt på varehandel unntatt dagligvare, frisører, skjønnhetssalonger, serveringssteder og generelt reiselivsnæringen. Flere bransjer som transport, bygg og anlegg merker nå også den lave aktiviteten og mangel på ordretilgang.

I butikkene er det nå helt stille og det hersker en form for stille terror; om hvor lenge dette kan og skal vare? Nesten ingen kunder, og null i omsetning.

Våre nisje butikker innen klær, sko og sport har også i normale tider begrensede marginer til inntjening. Mange har opprettholdt et tilbud for lokalsamfunnet uten at man har den store fortjenesten selv.

Her på Frøya er vi stolte over det tilbudet vi har og det sortimentet som vi kan benytte oss av lokalt. Nå er vår bekymring om de klarer å «holde hodet over vannet» til dette er over? Næringsforeningen mottar mange bekymrede meldinger. Men vi berømmer bransjen og kystfolket for den roen de fortsatt har. Vi vil derfor rose den enkelte for å ha butikken sin åpen, selv for noen timer om dagen. Dette er viktig for å holde hjulene i gang.

Frøya Næringsforum vil nok en gang oppfordre lokalbefolkningen til en dugnad også når det gjelder handel. Lokal butikkene, serveringsstedene og de små frisør og velvære klinikkene trenger vår støtte NÅ!

- Folk må bruke butikken Lokalbutikkene på Hitra og Frøya ber folk fortsatt ta handleturen.

Hva kan vi gjøre for å bidra?

Vi kan fortsatt besøke butikkene og samtidig ivareta smittevern reglene som helsemyndighetene har bestemt. Det handler om håndhygiene og avstand. Målet må være at disse butikkene er her også etter denne krisen!

Det forsterker attraktiviteten i kommunen vår. Både for det generelle næringslivet som trenger kompetanse og arbeidskraft og for reiselivet. Mange bedrifter legger faktisk sine kurs og konferanser til Frøya, ikke bare pga et flott hotell og et blomstrende næringsliv, men også fordi det begynner å bli kjent at vi har så gode butikker. Det er helheten som teller.

Flere av lokalbutikkene merker godt oppsving på enkelte varetyper Oppussingsboom de siste ukene: Den nye hverdagen gjør at flere velger å oppgradere hjemmet.

Næringsforeningens store oppfordring nå når vi går den store hjemme påske høytiden i møte er; «du trenger sikkert ett par nye sko, eller ei ny bukse for ei aktiv høytid og fritid her i øyregionen?»! Har du behov for gavekort, kan du fortsatt ordne dette hos frisørene og skjønnhetssalongene selv om de har stengt. Ta kontakt på Facebook ,de åpner mer enn gjerne dørene for kjøp og salg av slike produkter. Noen av serveringsstedene har også «TakeAway» bruk dette tilbudet.

Ta del i dugnaden, bruk våre lokale butikker når du skal handle! Vi skal reise oss også etter dette, sammen!

Torill M. Pettersen

Daglig leder Frøya Næringsforum

27. mars 2020