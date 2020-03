Meninger

Forslag til fylkesordfører og fylkesrådmann

Godt å se at både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen, er opptatt av å øke aktiviteten for dermed å kunne holde flest mulig i arbeid. At det da kan være aktuelt med en ekstra satsing på fylkesveiene bør være gode signaler for folk flest i store deler av Trøndelag.

Mangel på nødvendig vedlikehold over mange år, har ført til at fylkesveiene i mange områder er i svært dårlig tilstand. Dette gjelder ikke minst Øyregionen inkludert gamle Snillfjord kommune,som har stort behov for opprusting og utbedring av fylkesveiene.

Min henstilling til våre fylkespolitikere: Sørg for en betydelig offensiv på utbedring av fylkesveiene inneværende år !

Egil Hestnes