Tusen takk for din innsats

Meninger

Akkurat da aksjonsuken for årets Krafttak mot kreft startet i mars, spredte koronaviruset seg utover verden og Norge. Byer og bygder stengte ned, arrangementer ble avlyst, og de aller fleste av våre engasjerte bøssebærere rakk aldri å gå med bøsse.

Slik måtte det naturligvis bli. Å forhindre spredning og beskytte folks helse er viktigere enn å gå med bøsser. Derfor valgte vi å gjennomføre en heldigital aksjon.

Et hav av mennesker fortjener en takk for sitt fantastiske engasjement og stå- på vilje til tross for at det ble en helt annerledes aksjon enn vi planla. Først en stor takk til deg som rakk å gå med bøsse. Så en takk til deg som hadde tenkt å gjøre det, enten fra dør til dør eller ved å stå på butikk.

Takk til deg som snudde deg rundt og på strak arm engasjerte deg i den digitale aksjonen. Vit at vi setter stor pris på den frivillige innsatsen dere har lagt ned. Alt lå til rette for at vi skulle oppnå et fantastisk resultat i Midt-Norge, fordi det stod ikke på engasjementet.

Selv om mange planer måtte avlyses, er det blitt samlet inn om lag 20 millioner kroner nasjonalt til Krafttak mot kreft så langt. Mye takket være at dere holdt engasjementet oppe og samlet inn penger digitalt når bøssene måtte pakkes bort, og ikke minst dere som valgte å støtte aksjonen enten du rakk å putte penger på bøssa, eller du ga via Vipps, Min Innsamling eller på andre måter. Det er vi veldig takknemlige for. Tusen takk.

På tross av stor innsats for den digitale innsamlingen, vet vi at det meste av pengene kommer inn som kontanter på bøssene. Det gjør at årets innsamlingsresultat ikke blir som vi håpet på. Det går hardest utover de som trenger oss aller mest – pasientene og deres pårørende. Midlene fra årets Krafttak mot kreft øremerkes kreftformene få personer overlever.

Dette er pasientgrupper som har sett få fremskritt, altfor lenge. Selv om 75 prosent av nordmenn overlever sin kreftsykdom, er det noen kreftformer som de fleste pasientene dør av. Et eksempel er den mest alvorlige formen for hjernekreft, som under fem prosent overlever. Denne kreftformen, og flere andre, fortjener fortsatt et stort løft.

Kreft tar ikke pause i krisetid. Det gjør heller ikke vi. Med koronakrisen er vårt formål viktigere enn noen gang. Pasientene som har en kreftform som få overlever trenger oss som aldri før. Hvis du ikke har støttet årets Krafttak mot kreft, er det heldigvis ikke for sent. Vi ønsker fortsatt at flere skal overleve – uavhengig av hvilken kreftform de får.

Sammen kan vi løfte innsamlingsresultatet, og på den måten bevilge en større pott med sårt tiltrengte midler til viktige forskningsprosjekter og gode omsorgstilbud. Du kan gi din støtte via krafttakmotkreft.no eller Vipps til 2277. Vi lover å forvalte pengene godt.

Tusen takk for at du bryr deg om kreftsaken. Sammen skaper vi håp.





Ingrid Ross,

generalsekretær i Kreftforeningen

og Tom Anders Stenbro,

distriktssjef i Midt-Norge.