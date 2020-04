Dugnad av ypperste slag

Meninger

Lyselaget i Hestvika/Børøsundet ble stiftet på 70-tallet. En av initiativtakerne var tidligere drosjeeier Janus Hjertås. Lyslaget i Hestvika var et av de første lyslagene som var stiftet i Hitra kommune. I snart 50 år har veilysene bidratt til økt trafikksikkerhet, bolyst og trivsel.

Til tross for at Helge Kaald i mange år har utført et godt vedlikeholdsarbeid, så har tidens tann satt sine merker på veilysene, og i vinter ble alt mørkt - alle som bor på stedet syntes det var trist og ikke ha veilys som vi alle er vant med.

Flere foreldre uttrykte bekymring for barna pga. av dårligere trafikksikkerhet.

Økonomien i slike private lyslag kan vanligvis ikke kategoriseres som den mest solide.

Med andre ord, her måtte vi gjøre noe dersom vi skulle kunne få tilbake veilysene.

Private firmaer ble kontaktet.

På vegne av beboerne i Hestvika/Børøsundet, en stor takk til Lerøy Midt, Roar Munkhaugen ( fra Trondheim ) og Hitra Bygg og Betong for økonomisk bidrag.

Videre en stor takk til følgende:

Hitra Anleggsservice for utarbeiding av skiltplan og utlån av utstyr. Til Kystbygg for utlån av personløfter.

Til slutt, en stor takk til dugnadsgjengen:

Trond Wedø, Tor Bjørnar Rossvoll, Gøril Fremstad, Asbjørn Stav, Trond Erlend Refsnes og Kristian Wedø.

Uten bidrag og innsats fra disse ville veilysene ha forblitt mørke.

Jeg vil også nevne Yngve Sneen Lindal, med røtter fra Børøsundet( i dag Trondheim), som på frivillig basis gjør en stor jobb for lyslaget med regnskap og innsamling av kontingent.

Dugnaden har imidlertid avdekket flere mangler. Noen armaturer er defekte og må skiftes, noen stolper er råtne og nye må til - noen har kommet ut av stilling ( er skeive) og må rettes opp.

Med andre ord, en ny dugnad må til, og vi er avhengig av ytterligere økonomiske bidrag. Her har vi bedt Hitra kommune om hjelp. Vi har forstått det slik at kommunen er positiv, og dermed kan vi gjennomføre nok en dugnad slik at veilysene gir oss nødvendig trafikksikkerhet, bolyst og trivsel når den mørke årstid kommer tilbake.

På vegne av beboerne i Hestvika/Børøsundet:

Tusen takk

20/4 - 2020

Torleif Strøm