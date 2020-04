- En overdramatisering fra frivilligsentralene

Meninger

I gårsdagens (20.04.2020) nett-utgave av HF kan man lese et innlegg signert av flere frivilligsentraler i Trøndelag der det uttrykkes usikkerhet rundt frivilligsentralenes fremtid. Jeg leser personlig dette utspillet kanskje like mye som et politisk utspill som en reell bekymring for frivilligsentralenes fremtid?

Stortinget vedtok allerede i forrige valgperiode at tilskuddet til frivilligsentralene skal innlemmes i kommunenes rammeoverføring og siden 2017 er tilskuddene til sentralene økt. At dette nå fremstilles som et massivt kutt til frivilligheten er en overdramatisering.

Jeg må jo si at jeg undres litt over at regjeringen rett som det er blir kritisert for statlig overstyring i det ene øyeblikket, for så at samme kritiker etterlyser øremerkede tilskudd i det neste øyeblikket.

Jeg er enig i at vi har gode erfaringer med Hitra Frivilligsentral og det arbeidet de gjør. Jeg ønsker derfor å være med på å prioritere dette tiltaket også fremover. Det er altså ingenting i veien for å prioritere frivilligsentralen lokalt også med den nye ordningen om man synes det er en hensiktsmessig måte å organisere frivilligheten på.

Sånn sett er det litt underlig at «nestkommanderende» i Hitra Ap’s kommunestyregruppe ikke har mer tillit til at Ap på Hitra (som dominerer posisjonen) kommer til å prioritere dette? Men selvsagt - hvis Ap på Hitra ikke ønsker å prioritere frivilligsentralen gir det jo grunn til bekymring.

Det kan også være verdt å ha med seg at med en fortsatt ordning med et øremerket tilskudd per sentral, ville kommuner som ikke organiserer arbeidet sitt gjennom en frivilligsentral ikke fått støtte. Kommuner som har organisert seg annerledes vil med det nye opplegget også få støtte til frivillighetsarbeidet. Sånn sett er den nye innretningen på tilskuddet mer nøytral, solidarisk med kommuner med annen ordning og vil gi kommunene frihet til å organisere frivillighetsarbeidet på den måten som er best egnet for sin kommune.

Dag Willmann, Hitra Høyre