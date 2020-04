Meninger

Tilsvar til innlegget «- En overdramatisering fra frivilligsentralene» av Dag Willmann – Hitra Høyre

Jeg er noe forundret over innlegget fra Dag Willmann. Historieløst er det første ordet som faller meg inn.

I innlegget fra Kystnettverket er det vist til hvordan Frivilligsentralene ble startet. Nettopp av hans partifeller i Høyre (under Syse-regjeringen for 30 år siden) Den gangen var det et spleiselag mellom staten og kommuner/lag og organisasjoner m.fl.

Det som Frivilligsentralene reagerer på er endringen som kom i 2017. Der hvor det fra å være et statlig tilskudd ble endret til et øremerket tilskudd i rammeoverføringene. Alle retningslinjer ble fjernet mm.

Den siste endringen kommer i 2021 ved at det nå er et tilskudd basert på innbyggertall. Og jeg regner med at Willmann også skjønner at når tilskuddet skal deles på innbyggertall og fordeles deretter, vil små kommuner få mindre tilskudd.

Dette vises tydelig i tabellen nedenunder.

At undertegnede er folkevalgt og derigjennom ikke har tiltro til at min kommune vil fortsette og satse på Frivilligsentralen, synes jeg er en total avsporing av debatten. Dette er et statlig tilskudd i et samarbeid mellom stat og kommune/lag/organisasjoner som har fungert veldig godt frem til endringen i 2017 og videre den endringen som nå kommer i 2021.

På Hitra har Frivilligsentralen vært heldige ved at vi har fått overført det øremerkede tilskuddet fra staten frem tom 2020. Det er det dog ikke alle Frivilligsentraler som har fått.

Vil også bemerke at leserinnlegget er et fellesinnlegg for hele Nettverket for Frivilligsentraler som Hitra Frivilligsentral er en del av. Vil også informere Willmann om at mange ordfører også har signert på et opprop til Regjeringen vedr. temaet.

Eldbjørg Broholm