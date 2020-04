- Takk også til Sigbjørn Larsen

Meninger

I Hitra-Frøya 21.februar takket Sigbjørn Larsen for seg med ordene: "Nå har jeg gjort mitt". Dette gjelder en spesiell sak, fast veiforbindelse mellom Sula og Mausund.

På sitt siste kommunestyre som ordfører i Frøya, desember 1987, fikk Larsen et enstemmig kommunestyrevedtak på opprette Suma Næringsutvikling AS som hadde et primært mål å være en pådriver for å få realisert et veiprosjekt mellom Sula og Mausund. Siden selskapet SUMA næringsutvikling AS var 100% kommunalt, og den nye politiske ledelse med ordfører, rådmann og teknisk sjef motarbeidet veiforbindelsen, ble dessverre formålet ikke fulgt opp slik Larsen som styreleder i selskapet jobbet for.

Larsen ble til slutt skviset ut, og erstattet med personer som boikottet prosjektet og angrep Sigbjørn i stedet for å fremme prosjektet, anstrengte de seg for å stoppe gjennomføringen av løsningen som ville gitt øysamfunnet en framtid. Nå er det kanskje for sent selv om det er flere som ser at uten denne forbindelse mellom øyene og en bedre kommunikasjon for Froan så vil hele øyrekken bli avfolket langt raskere enn det har vært mulig å forestille seg.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Mange på Sula, Mausund og Bogøya så at veiprosjektet var nøkkelen til framtiden og dannet en fellesforening som ikke ga opp håpet om en fast veiforbindelse mellom øyene .

Min far var en av de mange som flyttet fra Mausund til Trondheim for å jobbe. Mange på øya flyttet til andre plasser for å jobbe og de slo seg vel til ro med at dette var normalt. Pappa var sønn på et lite småbruk på Aursøya, han vokste opp med sine foreldre, mine besteforeldre og sine søsken han var veldig glad i hjemplassen sin.

Men han skjønte vel at det ikke var noe framtid på Aursøya, da det var for langt å pendle tok han beslutningen om å flytte til Trondheim. Der vokste jeg opp, vi hadde vårt hjem i et borettslag på Byåsen, gikk barneskole og videregående der. Men i alle sommerferier var Aursøya vårt ferieparadis. Kanskje hadde jeg en drøm om at vi kunne flytte tilbake dit, men det ble etter hvert mer og mer fjernt selv om jeg opplevde positive hendelser. Det ble bygd vei fram til gårdstunet og naboene vestenfor, det ble bru over til Måøya og ny vannforsyning fra Frøya kom i slange på havbunnen.

Dette vil ny vei mellom Sula og Mausund koste - Dette er siste runde, sier Sigbjørn Larsen som i dag presenterte ny utredning.

Planen om vei mellom Sula og Mausund hørte jeg vel på som en type framtidseventyr.

Da Larsen takket for seg med sin avskjedshilsen i Hitra-Frøya 21 februar, med ordene" nå har jeg gjort mitt", hadde jeg forventet at noen også rettet en takk til Larsen. Hva har så Larsen gjort? Jo han har gjennom SuMaBo Fellesforening, satset tid og penger på å få utarbeidet en teknisk-økonomisk utredning av veiprosjektet mellom Sula og Mausund. Den viser at å bygge veien , kan være en billigere kostnad enn å opprettholde dagens fergeløsning. Jeg vil derfor gi Larsen en takk for all den innsatsen han har gjort gjennom SuMaBo Felleslag. Den teknisk-økonomiske utredningen er utført av Norconsult AS, som er en av de fremste ekspertene i landet på slike oppdrag.

Nå har ny politisk ledelse i Frøya kommune sett at dette er en løsning som bør sees nærmere på, noe som betyr at den innsatsen Larsen har gjort, kanskje vil føre fram. Det har gitt et nytt håp om at veien vil komme. Øyrekkens framtid ligger i den. Uten den vil øyrekken avfolkes raskere en noen kunne forestille seg. Sigbjørn Larsen: Hjertelig takk for din innsats.

Røros 23. April 2020

Anita Aursøy