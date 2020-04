- Covid19 og reduksjon i vanngebyr

Meninger

Korona har ramma Verden, Norge, Hitra, kommunen vårres, ja den har ramma oss all sammen, på ein eller anna måte. Regjeringa og kommunen har iverksatt gode tiltak som fungerer og det ser ut som vi sakte men sikkert kan begynne å leve nesten som normalt igjen, med gode råd av FHI og vår egen kommune og kommunelege.

Kommunen planlegger å iverksette flere tiltak for å bidra med effektive virkemidler for å kompensere for de økonomiske utfordringene næringsaktører, privatpersoner, kultur og idrett har som følge av epidemien. Noe som er veldig bra. Flere av de foreslåtte tiltakene behandles i kommunestyret torsdag 30.04.2020.

Ett av tiltakene som er foreslått er reduksjon av kommunale avgifter ved abonnementsgebyr på vann. «En reduksjon av vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr på vann vil bedre den økonomiske situasjonen både for bedrifter og privatpersoner» skriver kommunedirektøren i saken, og foreslår å redusere abonnementsgebyret med 50% i 2020, noe som utgjør en kostand eller en bruk av selvkostfondet, på dette tiltaket på 7,4 millioner kroner. «Ett slikt insentiv vil bidra til alle, både bedrifter og privatpersoner. Det vil redusere faste utgifter, trygge omsetning og sikre videre utvikling. For privatpersoner vil dette tiltaket ha betydning for husholdningens kjøpekraft....»

Problemet er at dette gjelder ikke alle, det gjelder bare abonnentene som er knyttet til kommunens vannverk. Resten, omkring 40 % av kommunens innbyggere og bedrifter får ikke noe bidrag fra kommunen som gir økt kjøpekraft eller reduserte faste utgifter, eller som trygger omsetningen..

Noen områder organiserer sitt eget vann og er fornøyd med det mens mange har gjennom flere år kjempet for rent vann, fordi de har forurenset drikkevann med koliforme bakterier, og må selv hente rent vann i vannvogner utlånt av Hitra kommune.. Det er det de får! Låne ei vannvogn av Hitra kommune!

Korona har ramma oss alle i Hitra kommune, på en eller annen måte. Når kommunen ønsker å bidra for sine innbyggere er det flott, men da må det være på en måte som kjennes rett for de fleste.

Hitra kommune har mellom 15 og 20 private vannlag som i disse dager får forespørsel om de er interessert i en overtakelse av kommunen. Alle med ulik standard og økonomi. Det er varslet at private vannverk vil være sentralt når den nye hovedvannplana presenteres til høsten.

Gjennom de siste årene er det avsatt inntekter fra vanngebyrer til selvkostfondet og i stedet for å ettergi 7,4 millioner til 60% av Hitra kommunes bedrifter og innbyggere vil det nå være lurt å avvente resultatet av forhandlingen med de private vannlagene. Disse midlene kan være viktige og nødvendige bidrag til rent vann i kranen for flere i Hitra kommune.

Sigrid Hanssen, Hitra Høyre