- Vi må slå ring rundt felleskapet

Meninger

GRATULERER MED DAGEN DEN 1 MAI.

I år vil denne dagen bli fullstendig annerledes enn tidligere år. Tradisjonen med stort frokostarrangement sammen med søstre og kamerater vil ikke bli arrangert. Store tog som går gjennom våre byer vil ikke skje på samme måte. Vi vil ikke samles på torg og i lokaler for å lytte til ledende kvinner og menn snakke om politiske kamper, strategier og framtiden.

1. mai er en dag som for arbeiderbevegelsen har vært og er fortsatt en internasjonal kamp- og festdag. Slik har det vært siden den første feiringa som ble gjennomført i 1890 hvor 3600 mennesker ble deltok på Youngstorget i Oslo og mange andre steder i vårt land.

Siden har denne tradisjonen vokst seg og står fortsatt sterkt i arbeidsfolks bevissthet. I starten var det kampen om 8 timersdagen som var kampparolen. Dagen har blitt markert som en festdag med paroler, krav, musikkorps og taler.

Også i år vil dagen bli markert av LO og noen politiske partier. Men mest over nettet. Det vil bli talere, tog over hele landet, men over nettet. Alle kan Google LO og finne ut hvor de kan få oppleve samværet med andre søstre og kamerater. Flere partier kjører også sine programmer.

Noen vil fortsatt si at kampen er over. Til det er det bare en ting å si, dette er feil. På mange måter er kampen for arbeidere verden over mere viktig nå enn på mange år. Rettigheter som har blitt opparbeidet gjennom mange år står for fall.

Og i mange land har arbeidere aldri fått rettigheter som vi i mange vestlige land tar for gitt. Men de er ikke gitt oss for alltid om vi ikke verner om dem. Kampen fra de med pengemakta er sterkere enn på mange år. Velferdsstaten står ovenfor en nedbygging, vi opplever kraftige angrep på fellesressursene våre. Folk som i generasjoner har høstet av havet langs kysten vår opplever at vilkårene for sjarkfiskerne blir forverret og kampen om kvoter ekskluderer den ordinære fiskeren og fører ressursene over til de store trålerne som igjen eies og styres av store kapitalinteresser.

Vi ser at vi i større og større grad bruker midlertidige ansatte, vikarer, tilkallingsvikarer og bemanningsbyråer med kontor i utlandet. Vi gjør oss stadig vekk mer og mer avhengig av importert arbeidskraft som brukes til sosial dumping innenfor masse bransjer. Bruk av bemanningsbyråer er et økende problem for arbeidsfolk sine retter til fast arbeid og gode rettigheter. Vi ser at også innafor det offentlig blir kravene til effektivitet, spesielt innen helsesektoren så stor at mange av de som jobber der ikke blir i stand til å stå i fulle stillinger. Derfor er det på tide at vi starter kampen for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Vi må stå på videre for å slåss for vår sykelønn, vi må fortsatt kjempe for våre pensjoner, vi må kjempe for solidaritet til ung og gammel. På tvers av generasjoner må vi stå sammen for å ta vare på alle rettigheter, samt forbedre velferdsstaten. Vi må ta vare på vår jord og vårt økologiske system slik at vi har et godt sted å leve i flott natur og frisk luft. Vi må ta vare på alle de som trenger hjelp i en hverdag hvor mange av ulike årsaker er avhengig av bistand fra felleskapet. Vi må slå ring rundt felleskapet og sørge for at solidaritet og omsorg ikke blir gjort om til en kommersialisering hvor det viktigste er å sende mere penger til styrtrike eiere i ulike pengefond med kontorer skatteparadiser.

Skattepengene skal gå til å bygge ut omsorgen for våre barn, syke, og hjelpetrengende eldre. De skal gå til de som i dag ikke får nødvendig hjelp innen omsorgen for rus og psykiatri, noe de ikke får i dag. Vi ser en kraftig utvikling av et klassesamfunn vi skal mange, mange år tilbake i tid for å sammenligne oss med.

Tilslutt må vi peke på at 1. mai er en internasjonal kampdag. Det er viktig at vi holder fokus på og forsøker å stoppe de krigene vi deltar i. Vi må hele tiden kunne ha fokus på de ca. 70 millioner flyktninger vi ser rundt oss i dag. Vi må kunne se hvilke arbeidsvilkår arbeidsfolk tilbys i Kina, Bangladesh og i Asia og Afrika. Arbeiderklassen har vært, og skal være solidarisk med arbeidsfolk og deres familier over hele verden.

RØDT HITRA VIL MED DETTE GRATULERE ARBEIDSFOLK OVER HELE VERDEN OG SPESIELT DE SOM VI HAR RUNDT OSS HER PÅ HITRA PÅ VÅR INTERNASJONALE KAMPDAG.

På vegne av Rødt Hitra

Jann Krangnes

leder