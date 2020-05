Meninger

Bommen på Våvatnet: Ulogisk og urettferdig?

Ordføreren og formannskapet i Orkland fikk god (?) drahjelp av redaktøren i Avisa Sør-Trøndelag på selveste 1. mai. I en såkalt lederartikkel skriver redaktøren avslutningsvis, sitat:

«Noen vil kanskje hevde at det blir urettferdig å sette opp dobbel bom ved kommunegrensa til Hitra. Men om den styrtrike laksenæringa må betale to bomavgifter på ett sted, i stedet for to avgifter med noen kilometers avstand, skulle ikke ha noe å si. Summen blir den samme».

Jeg fristes til å spørre: Går det an å bli mer tendensiøs og usaklig? Og går det an for en redaktør, i det jeg trodde var en seriøs avis, å innta slike meninger uten å sjekke fakta bedre?

For meg virker det åpenbart at Donald Trump er smittsom. Kjør på med en påstand, ikke bry deg om fakta. Sats på «fake news»! Hvis du da i tillegg sper på med en overskrift der det står, sitat «Ulogisk og urettferdig», ja da er det god sjanse for at «folk flest» tror at det er sånn. Det vet nok en redaktør. Men det bør ikke bety at en ordfører og et formannskap fortsetter å opptre like upresist og umusikalsk ovenfor nabokommuner. Men det har de jo tydeligvis lagt opp til. Det blir spennende å se fortsettelsen. Her og nå kan jeg love kamp i denne saken. I en sak med en historie – med sitt faktaunderlag og forutsetninger for å kunne bli godkjent - som jeg kjenner veldig godt.

Noen fakta:

Andelen tungtrafikk i de aktuelle bommene ligger på mellom 11-12%. Det betyr at det først og fremst er de vanlige innbyggerne på Hitra og Frøya, og slett ikke bare «den styrtrike laksenæringa», som betaler bompengeregninga. Selv om prisen pr trailer er 3,34 ganger så høy som for vanlig personbil.



Kraftig nedgang i trafikken på fv.714

De totale bompengeinntekter er på ca 80 millioner pr år, fordelt omtrent 50/50 eller med andre ord ca 40 millioner ved hver av bommene (Våvatnet og Valslag). Takstene for liten bil, en vei, er i dag kr 59,- ved Våvatnet og kr 73,- ved Valslag. Sum en vei er da kr 132. Sum tur/retur kr 264. Og hva betyr det? Jo, dersom bommen ved Våvatnet skal legges ned og de totale bompengeinntekter opprettholdes, så må takstene ved Valslag dobles, og det betyr at prisen en vei blir 146,-, og tur/retur kr 292. Altså en økning fra kr 264 til kr 292, eller med andre ord kr 28 i sum økning for tur/retur. Er det da blitt logisk og rettferdig? Pyttpytt, blir kanskje kommentaren, 28 kr er jo ikke stort? Jo, for «folk flest» er det en stor økning. Sistnevnte underbygges av det faktum at median inntekt for en hitterværing i 2018 var kr 218.000, mens den for eksempel for en orkdaling var kr 262.000. Det utgjør en forskjell på hele 20% eller med andre ord kr 44.000 pr år. Det sier seg derav selv hvem som har størst kjøpekraft og betalingsevne. Også når det gjelder bompenger. Regner vi på median inntekt pr husstand, så blir forskjellen enda større. For de som i «gamle Snillfjord» bor innom bommen på Valslag, så blir den foreslåtte endring, for noen, enda mer dramatisk. De som skal innover til Orkanger vil riktignok kunne kjøre gratis, men de som skal utover må betale nesten 150 kr mer pr dag (tur/retur). Logisk? Rettferdig? Nei, overhode ikke. All utbedring på Lakseveien som er finansiert med bompenger ligger i dag i Orkland kommune. Den eneste utbedring som ligger i «nye Hitra kommune» er Valslagtunnelen, og den ble 100% finansiert med statlige rassikringsmidler. Igjen, hva blir derav logisk og rettferdig? I en kost/nyttevurdering? Jeg vet hva mitt svar er, og jeg vet hva statlige retningslinjer tilsier. Ordføreren i Orkland har uttalte den 20. april til Avisa Sør-Trøndelag, sitat: «Prinsipielt bør det ikke være bommer internt i egen kommune. De bør stå på kommunegrensene, slik at det er fri ferdsel innad i egen kommune». Jeg hørte hverken han eller andre i Orkdal kommune ga uttrykk for noe slikt problem når Snillfjord kommune måtte akseptere to bommer internt i sin kommune. Kanskje har det noe med «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!»? I tillegg er han også sitert slik: «Da bomstasjonen ved Våvatnet ble satt opp, var det på en «naturlig» plassering mellom to kommuner». I beste fall er dette «fake news» eller det beror på skrantende korttidsminne eller laber lokalkunnskap. Når jeg begynte som ordfører for vel 12 år siden, så møtte jeg tidlig krisestemningen i Orkdal når det ble snakk om å øke taksten ved bommen som da sto ved Thamshavn med 2 kroner. Og de – Orkdal kommune - ville da ha oss andre kommunene med på en solidaritetskamp for å hindre dette. Jeg måtte da faktisk spørre: «Er dette dimensjonen på utfordringene i Orkdalsregion?» Avledet fra det måtte jeg gjøre oppmerksom på hva vi på Hitra og Frøya var vant til å betale i bompenger. Og derav måtte jeg beklage å si at jeg ikke så eller forsto problemet.

Kommunene i Orkdalsregion ble i 2015 enige om en felles strategisk næringsplan. I hovedmålet for denne heter det at den skal «bidra til å skape en felles bo- arbeids-, og serviceregion». Med det forslaget som nå er frontet i Orkland kommune, så opplever vi en agering som bidrar til det stikk motsatte. Jeg er redd det hele vil kunne få alvorlige konsekvenser for det videre samarbeidet.

Hitra, 2. mai 2020

Ole Laurits Haugen

Ordfører Hitra kommune