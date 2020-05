Meninger

Også Hitra trenger et aktivt trafikksikkerhetsutvalg

Siste valgperiode da Teknisk komite fungerte som Trafikksikkerhetsutvalg, viste det seg i praksis vanskelig å prioritere trafikkspørsmål på grunn av stor saksmengde ellers. Dette skulle tilsi at kommunestyret gir trafikksikkerhet større oppmerksomhet og prioritet fremover i tid. Men hva skjer?

Et enstemmig kommunestyre har vedtatt anbefaling fra Utvalget for Plan Landbruk og Miljø om å velge 2 - to medlemmer av Planutvalget som skal fungere som Trafikksikkerhetsutvalg, og som kan innhente spesiell kompetanse utenfra etter behov.

Ærede kommunestyre: dette innebærer det motsatte av politisk prioritering av området trafikksikkerhet!

Se hva kommunestyret på naboøya har gjort: i tillegg til 7 politikere, lensmann/politi, lokal transportør, barnas representant og repr. fra Eldre og Brukerrådet, utgjør Frøya Trafikksikkerhetsutvalg.

Kanskje har dette betydning for at Frøya kommune er så opptatt av trafikksikkerhetsspørsmål, og har fått til gode avtaler med fylkeskommunen om bl.a. utbygging av gang- og sykkelveier ?

Vår henstilling til Hitra kommunestyre blir:

Velg et mer komplett og aktivt trafikksikkerhetsutvalg og vis dermed at trafikksikkerhet blir høyere prioritert.

Hitra Senior Høyre

Egil Hestnes, styreleder