- Derfor gikk vi i svart i dag

Meninger

Kommentar:

Nettavisa vår har vært nede i omlag 16 timer i dag, fra midnatt til nå i ettermiddag, da hitra-frøya.no endelig var tilbake både på nett og mobil. Nå kjører vi på utover kvelden for å holde deg oppdatert på Hitra og Frøya!

Så lang nedetid er alvorlig og har rammet brukervanene til svært mange øyværinger. Så beklager til alle, og takk til dere som har ventet tålmodig. Takk også til dere mange som har tatt kontakt gjennom dagen og akseptert forklaringene vi har gitt.

Det er jobbet intenst for å få oss tilbake på lufta. Årsaken til nedetida ligger utenfor vår kontroll og skriver seg til problemer med et sikkerhetssertifikat. Det var en slags sikkerhetsventil, om jeg kan kalle det det, som slo inn og som stoppet veldig mange fra å komme inn på lokalavisa på vanlig måte. Det var en irriterende datamangel som det dessverre tok altfor lang tid å få på plass igjen.

Lesere har også opplevd at datamaskinen har varslet dem om en mulig sikkerhetstrussel, nettopp på grunn av at dette sertifikatet har manglet riktig data. Jeg vil understreke at det ikke er noen tegn til at vi har blitt forsøkt hacket eller tilsvarende av folk med uærlige hensikter. Det har IKKE vært forbundet med noen sikkerhetsrisiko for deg som leser å motta denne advarselen, som er en automatisk beskjed som skal varsle deg om at du ikke bør gå videre.

Det er en kompleks dataverden vi lever i og vi jobber hele tida for at du skal slippe å tenke på nettopp slike ting. Når du kommer inn på hitra-frøya.no på vanlig måte - som nå - skal du være helt sikker på at det er 100 prosent sikkert å surfe innom og/eller logge på lokalavisa så ofte du vil.

Med vennlig hilsen

Bjørn Lie Rønningen

redaktør

Lokalavisa Hitra-Frøya