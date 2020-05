- Vi har fått gjort ganske mye, men mye gjenstår

Meninger

Om trafikksikkerhetsarbeidet i Hitra kommune

Jeg viser til avisinnlegg i lokalavisa Hitra-Frøya utformet av Hitra Senior Høyre v/ leder Egil Hestnes vedrørende Hitra kommunes engasjement innen trafikksikkerhetsarbeid.

Det fremgår av artikkelen at Hitra Senior Høyre mener Hitra kommunestyre ikke prioriterer trafikksikkerhetsarbeidet, og at vi har noe å lære av for eksempel nabokommunen. Det er selvsagt lov til å mene dette, og på vegne av kommunestyret må jeg beklage at Hestnes og Senior Høyre mener vi kommer til kort.

Jeg føler et særlig ansvar på vegne av det til enhver tid valgte kommunestyret siden høsten 2007. Derav synes jeg det også er av meg riktig å minne om det viktigste som har vært prioritert og gjennomført innenfor det svært viktige temaet trafikksikkerhet.

Punktvis kan det oppsummeres som følger:

Lakseveien fra Hitra til Orkdal er utbedret/ under utbedring. Her har det dessverre vært alt for mange dødsulykker og andre alvorlige ulykker med personskader. Altså, denne utbedringen er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak som nå snart er gjennomført, og som har kostet nærmere 3 milliarder. Dette har vi fått til takket være innbyggernes og næringslivets vilje til å betale bompenger, og Ikke minst takket være fylkeskommunens prioritering. Dolmsundbrua og rett-fram er på plass hvilket blant annet har bidratt til sterk reduksjon av trafikken langs en trafikkfarlig strekning, også benevnt strafferunden. I 2005 mistet 3 ungdommer livet på denne trafikkfarlige strekningen, og dette var en kraftig påminnelse om at vi ikke lenger kunne leve med denne trafikkfarlige strekningen. Her måtte det utvises politisk gjennomføringsevne og prioritering, etter at dette var forsømt i flere år. Tilrettelegging av industriområdene benevnt Hitra Industripark på Jøsenøya og Kalvøya, med Hitra kysthavn – et tiltak som konsentrerer tungtransport til et mindre område av Hitra og har stor effekt på trafikksikkerheten langs FV 714 over Hitra og på kommunens til dels trafikkfarlige sideveier. Dette blir for øvrig et enda viktigere trafikksikkerhetstiltak, når vi lykkes med å godsoverføring til sjøveien. Det vil med andre ord avlaste trafikken på landeveien, og dermed bli et sterkt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Når vil det skje? Mye tyder på at det kan være like før. Ny Knarrlagsbru er under planlegging og prioritert av fylkeskommunen for utbygging. Her har kommunen vært pådrivere og tydelige på at man samtidig må sørge for å bedre situasjonen for de myke trafikantene i Knarrlagsundet med ny gang og sykkelvei. Hitra kommune utarbeidet reguleringsplaner for 4 ulike gang- og sykkelvegtraseer langs det fylkeskommunale veinettet. Dette etter at vi fikk opplyst at det måtte gjøres, dersom vi overhode skulle ha en sjanse til å nå opp i konkurransen med alle andre om å bli prioritert av fylkeskommunen med bevilgninger. Kostnadene med dette tok Hitra kommune selv, og de ble på mellom 1,5-2,0 millioner. Strekningene som er prioritert og regulert er på Badstuvik/ Hestvika, Knarrlagsund, Barmfjorden og på Fillan fra Lervågen til Skaget. Hitra kommune medvirker sterkt til at fylkesvegstrekningen Sandstad – Badstuvika nå får etablert en forenklet gang- og sykkelveg, etter at daværende kommunalminister Jan Tore Sanner skuffet med sine lovnader om forenklinger når han avslo kommunens klage på kravet om utbygging av gang- og sykkelvei før et nytt boligfelt ved nedkjøringen til det gamle fergeleiet kunne bli utbygd. At vi nå får til slik utbygging skyldes selvsagt politisk påvirkning samt praktisk tilrettelegging som inngåelse av grunneieravtaler/ grunnerstatning/ lokal medfinansiering. Hitra kommune har sikret seg/ kjøpt grunn til etablering av gang- og sykkelveg langs den fylkeskommunale vegen i Lervågen, jfr. tidligere utarbeidet reguleringsplan i regi av Hitra kommune Hitra kommune har bygget gang- og sykkelveg langs det fylkeskommunale veinettet i Barmfjorden ved oppvekstsenteret Hitra kommune har bygd gang- og sykkelveg fra boligfeltet Litjslokheia til Fv-714 på Fillan Hitra kommune har bygd gang- og sykkelvei langs Postveien på Fillan Hitra kommune har lagt fysisk til rette for etablering av ny gang- og sykkelveg langs det fylkeskommunale vegnettet ved det nye næringsområdet på Dolmøya Ved museet er det etablert et langt mer trafikksikkert område, etter tålmodig arbeid med å overbevise veivesenet. Dette startet allerede i august 2008, men kom først på plass, etter at det var en trafikkulykke med en ung jente involvert. Hitra kommune har siden 2011 sammen med busselskap/ politi/ skole og ulike brukergrupper vært på befaring rundt hele Hitra for å avklare plassering av busslommer/ busstopp m/ ventelommer. Hitra kommune har alene eller i samarbeid med Statens vegvesen/ fylkeskommunen anlagt 25 busslommer for barn, den 26. busslommen vil bli etablert i 2020 Hitra kommune har utbedret/ oppgradert 4 snuplasser for busser Hitra kommune har kjøpt 34 busskur hvorav 23 så langt er utplassert slik at kommunens skolebarn og innbyggere får et mer trafikksikkert og bekvemt opphold mens de venter på bussen.

Ut over dette avsetter kommunestyret en økonomisk ramme på kr 300.000 pr år, slik at administrasjonen kan bruke dette til det løpende arbeid med trafikksikkerhetstiltak.

Vi har god svært erfaring med at administrasjonen med plansjefen i spissen har god hånd om dette, og derav har vi god tillit til å kunne oppnå raske og gode resultat i forhold til kommunens ressursbruk, og da uten at man trenger å avholde store møter med mange deltakere.

Av andre ikke fysiske tiltak må det også nevnes at de ansatte i skoler og barnehager følger opp det holdningsskapende arbeidet på en samvittighetsfull og god måte, forøvrig i tråd med offentlige lærerplaner.

I tillegg til dette har Hitra kommune løpende dialog med politi og andre politiske myndigheter for å gjøre trafikken langs veinettet mest mulig sikker. Nevnes bør også det løpende arbeidet rettet mot statlige myndigheter og andre for å oppnå den nevnte godsoverføringen fra landeveien til sjøveien. Og vi har ikke tenkt å gi oss, fordi vi ikke akter å slå oss til ro med festtaler.

Sammenlignet med andre distriktskommuner så tør jeg, gjennom godt samarbeid i kommunestyret, å mene at vi har fått gjort ganske mye. Ikke minst gjennom politiske prioriteringer som har resultert i svært kostnadskrevende grep som Lakseveien, havneutbygging og tilrettelegging av industriområder ved trafikale knutepunkt, rett-fram-bru i Dolmsundet osv. Trafikksikkerhet har vært et av de aller, aller viktigste argumentene for dette.

Når alt dette er sagt, så er det likevel slik at vi må være ydmyk nok til å innrømme at mye gjenstår. Og slik vil det vel alltid være. Jeg har for øvrig tillitt til at utvalget som nå har det politiske ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet vil gjøre sitt til at vi kan få gjort mer. Og da i nært samarbeid med etater som politi, ambulanse, brann og redning, skoler og barnehager. Jeg er også optimistisk på at de vil være mottakelige for innspill fra innbyggerne, enten de gir uttrykk for misnøye eller de er av det mer konstruktive og realistiske slaget.

Hitra, 05. mai 2020

Ole Laurits Haugen

Ordfører