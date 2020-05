Meninger

Den 6. mai var det 35 år siden Pensjonistpartiet ble registrert som parti. Partiets hovedsaker har fra starten av vært knyttet til helse- og sykehuspolitikk, skatte- og pensjonsspørsmål. Det er ingen andre partier som har det samme søkelys på pensjonistenes og trygdedes rettigheter.

Det har gått opp og ned med partiet i alle disse årene som har gått, vi vil med størst sannsynlighet stille lister i alle fylker i 2021. Det vil bli første gang i historien.

Ved stortingsvalget 2017 fikk det cirka 12 800 stemmer (0,4 prosent). Ved valget i 2013 fikk det cirka 11 900 stemmer (0,4 prosent). Pensjonistpartiet har ikke ved noe stortingsvalg hatt mer enn 0,9 prosent oppslutning på landsplan.

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 oppnådde partiet henholdsvis 30 350 og 32 098 stemmer. Det utgjorde tilsvarende 1,1 og 1,3 prosent av de avgitte stemmer. Best resultat ble oppnådd ved kommunevalget på Hitra, der Pensjonistpartiet fikk 14,2 prosent av stemmene.

Alt tyder på at vi er på rett vei nå, på vei til Stortinget 2021! Vi har en økende medlemsmasse, flere lokallag og fylkeslag.

I dag skulle vi egentlig hatt en landsomfattende aksjon for å markere vår 35 års dag. Det ble dessverre ikke noe av pga koronasituasjonen som har rammet hele landet, og verden. Vi får komme sterkere tilbake! Håper alle som har et flagg henger det ut for en stille markering av vår 35 års dag.

Og til slutt så vil jeg takke alle medlemmer for den støtten dere gir med å være medlemmer, og for den innsatsen dere gjør for partiet, som er enestående!

Sammen når vi målet om representasjon på Stortinget 2021.

Bursdagshilsen fra

Tone J. Coucheron, partileder