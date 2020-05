- Reagerer meget sterkt og ber innstendig om at regjeringens forslag legges bort

Meninger

Uttalelse fra Hitra Høyre

Produksjonsavgift – en seier eller et gedigent brudd med intensjonene for havbruksfondet?

Hitra Høyre viser til regjeringens forslag til ny innretning for fordeling av inntekter fra havbruksfondet og den foreslåtte nye produksjonsavgiften. Hitra Høyre reagerer meget sterkt på regjeringens forslag og ber innstendig om at regjeringens forslag legges bort.

Slik dette legges frem via media høres opplegget tilforlatelig veldig positivt ut for havbruks-kommunene. I virkeligheten er det et gedigent brudd med de opprinnelige intensjonene for havbruksfondet. Her har tydeligvis et vedvarende mas fra opposisjonen på stortinget og Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) servet opp finansdepartementet for å inndra enorme inntekter som var tiltenkt små norske havbrukskommuner langs kysten som kompensasjon for tilrettelegging og vertskap for en meget viktig næring for Norge? Hitra Høyre er nesten vantro ift. at det nå faktisk er vår egen regjering som foreslår dette?

- Et lureforslag og et ran fra Hitra og Frøya Jubel og støtte til forslaget da det ble lansert av Regjeringa tirsdag. Nå står kritikerne i kø, både lokalt og nasjonalt.

Havbruks-kommunenes andel av havbruksfondet skal som del av omleggingen reduseres fra 80% til 25%, noe som betyr en massiv reduksjon i havbruks-kommunenes inntekter. I tillegg forstår Hitra Høyre det slik at også de reelle inntektene fra salg av vekst i havbruksnæringen avkortes med opp imot 70% allerede før de legges inn i havbruksfondet for fordeling etter overnevnte brøk. En ny produksjonsavgift på ca. 500 mill. kroner til havbrukskommunene blir da, med all mulig respekt, en meget mager trøst.

En kjapp grovberegning av dette viser, i beste fall, et bortfall av Hitra kommunes inntekter fra havbruksfondet på rundt 40 mill. kroner allerede nå i høst. Etter at resultatet av auksjonsrunden i sommer blir kjent vil antakelig dette tapet for Hitra kommune vise seg å være på opp imot 75 mill. kroner? Vi vil selvsagt få en kompensasjon også nå i høst men det vil likevel være en massiv reduksjon ift. hva dagens ordning med havbruksfond skulle tilsi.

Hitra Høyre frykter videre at denne omleggingen vil føre til en så regelmessig og forutsigbar inntekt for havbrukskommunene at det vil være mulig for finansdepartementet å mot-regne dette mot kommunenes årlige rammeoverføringer? Det kan bety at havbrukskommunene vil få fremtidige havbruksfondsmidler innlemmet i rammetilskuddet og erfaring tilsier at det da, i praksis, blir uten noen form for kompensasjon for tilrettelegging og vertskap for havbruksnæringen. Kommunene har da kun oppnådd å få tilført en større andel av rammeoverføringen som frie inntekter, men altså ingen ekstra kompensasjon. Om Solberg-regjeringen klarer å motstå fristelsen til å innføre en slik praksis er Hitra Høyre veldig redd for at en fremtidig rød regjering begjærlig vil gripe en slik mulighet?

I så tilfelle blir det eneste resultatet av denne omleggingen at havbrukskommunene forblir like rike/fattige og at staten, på finurlig vis, har klart å skattlegge ytterligere en svært viktig næring for Norge. Alle inntektene havner da i den store statlige sekken og fordeles som smuler jevnt til alle landets kommuner som del av det ordinære rammetilskuddet. «Det var jo for galt» at noen små hardtarbeidende utkantkommuner på kysten skulle få kompensert for dyrekjøpte innvesteringer for tilrettelegging samt vertskap for denne viktige næringen? Ironien i dette er jo at DET faktisk var utgangspunktet for hele ordningen.

Havbruksfondet ble opprettet av Solberg-regjeringen og intensjonen var en kompensasjonsordning for hardtarbeidende (ofte små) norske havbrukskommuner for arealavståelse, dyrekjøpte investeringer for tilrettelegging samt kostnader knyttet til å være vertskap for en krevende næring. Fondet bygges opp ved at næringen tilbys å kjøpe seg vekst hvert andre år hvor inntektene tilføres fondet. Staten har frem til nå mottatt 20% prosent av fondet og berørte kommuner/fylkeskommuner 80%. Fordeling av den delen som tilfaller kommuner/fylkeskommuner fordeles etter en nærmere bestemt sats for hver kommune. Hvor stor vekst som legges ut for salg ved hver runde avhenger av hvor godt næringen klarer å håndtere miljøutfordringer og da kanskje særlig lusesituasjonen gjennom den såkalte trafikk-lysordningen. Første utbetaling fra fondet ble gjennomført i 2018 og ordningen viste seg å være svært så treffsikker når det gjelder å treffe de berørte kommunene og svare opp de opprinnelige intensjonene for ordningen.

Nå er det kun gjennomført en hovedrunde med fordeling fra Havbruksfondet. Hitra Høyre mener vi må høste ytterligere erfaringer fra dagens gode og meget treffsikre ordning med havbruksfond før vi eventuelt endrer på innretningen for tilførsel og fordeling.

Hitra Høyre

Sigrid Helene Hanssen, leder

Dag Willmann, nestleder