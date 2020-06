Meninger

Ære være Sigrid og andre politikere som "tar" seg en tur til bygda. Men noe håp om noen form for revolusjon har jeg ikke, dog heller ikke noen reversering av det vi har mista her.

Vi klore oss fast uti her, ikke på grunn av polikerene, men på tross av de alle sammen.

Har kjørt atskillige mil med underskriftslister opp gjennom tia, og med adresse til lokale polikere, med håp og bønn om at dette ikke måtte legges ned. Uten at det har ført frem. Kom hit tidlig på -80 tallet. Her var et samfunn som levde i alle kroker og kriker. Arbeidsplasser var det rimelig godt med. Barne- og ungdomskole, aldershjem, tannlege et par dager for uka. Legekontor også -post og bankkontor. Sågar tre matbutikker.

VHIL vant alle klasser fra minitil senior i fotball i 1985.

Nå skal ikke lokale politikere få skylden for alt jeg ramset opp, men jaggu har de mye på sin kappe også ja. Glemmer ikke de hjerteskjærende øyeblikkene da aldershjemmet her lokalt ble bestemt nedlagt. De gråt de som da ble flyttet til Melandsjøen. "Kan dere ikke vente til vi får dø her før dere legger ned," var noe de sa de som ble tvangsflyttet.

Et av paradoksene fra den tiden var at kommunen noen måneder før nedleggelsen renoverte kjøkkenet for nesten 2 millioner. Ble ikke laget mye mat der før det ble nedlagt, nei. Og Hitra Storkjøkken oppstod. Klart det er blitt utvikling i samfunnet, og bra er det, tia blir aldri som før, mener ikke det. Nå har vi barnehagen og 1-4 igjen .Får vi beholde det mon tro? Rent vatn har vi også, Sigrid brenner for det-all honnør for det:-)

Lurer forresten på hvilken økonomisk nøkkel HK vil bruke om de ønsker og overta Kvenvær Vannverk? Med ny tekonologi inn i vårt samfunn, skal det være så store fremtidige muligheter for utvikling i grendene? Joda vi har jo sett det gjennom pågående krise at mange jobber hjemmefra. Sågar møter på Teams osv..men vil noen flytte hit for det?

Nett for alle er en selvfølge, det må det jobbes for:-)....har vi hørt det lenge? Nødnettet som jeg er knyttet til, når blir det ferdig utbygd?

Her det rødt fra Kvenværet og ca til Laksåvika. Det samme med vei, asfaltlukta skulle bli mer merkbart ja, fra de borgelige fikk makten gikk det ganske nøyaktig 5 år, før vi kunne "ane" den på 713... Og før den tid må vi tilbake til 2003 med en samferdselminister fra KRF vi busset rundt Hitra med, og det ble da bestemt at alle riksveier skulle få fast dekke.

Men all ære til Sigrid for flott iniativ.En dame som jeg har blitt kjent med, og er umåtelig trivelig:-) Kan forøvrig legge til at nå er kirkene også blitt fanget av sentraliseringen desverre, skal ikke legge skyld på de lokale politikerene for det, men også her kan det bli dramatiske forandringer i nær fremtid. Stå på Sigrid, har selv med et unntak stemt borgelig bestandig. Men hvem er de borgelige etter neste valg?--H-MDG-SP-V?. For og vinne egen posisjon og makt? Og er det HK som skal stå for kvaliteten for fortsatt bosetting her?

Nei, vi kan faktisk bo og leve her pga lokale grundere som har stått opp mot eliten av politikere, noe du heldigvis også er blitt en del av.., og med en stor tro på at bl.a Kvenværet kan forbli en levende bygd... men det blir en annen historie.

Mvh Arve Espeseth