- Alt dette handler ikke om folk. Det handler om penger

Meninger

Åpent brev til utvalgte politikere på Stortinget fra ung frøyværing.

Jeg er målløs. Målløs og svært skuffet. Hvordan havnet vi her? Jeg kjenner så vidt igjen det Norge jeg ser!

Det jeg referer til er politiets oppførsel ovenfor demonstranter mot utbygging av vindkraft rundt om i landet, utbyggeres arrogante holdning til sine rettigheter og handlingslammede politikere som alle frasier seg alt av ansvar. Når jeg skriver dette, ikke legg fra deg dette brevet som «bare enda ett av mange», for om det er noen som har rett til å få tale i saken så er det meg og min generasjon.

Hvem er så jeg? Mitt navn er Gils Rooker, jeg er 17 år og kommer fra Frøya. Riktig, den Frøya. Der hvor demonstrasjonene startet. Frem til da hadde jeg respekt for politiet, politikere, og folk flest. Men etter å ha sett det jeg har sett, og opplevd det jeg har opplevd, kan jeg ikke se for meg hvordan noen av dere kan forvente respekt fra meg. Som de gode forbildene dere er har dere splittet et helt samfunn, og det er ikke kun her dere har fått dette til. Dere har solgt oss, gitt oss opp for en slant med penger. For det er slik vi skal bli Europas grønne batteri.

Men hvor har det blitt av Norge? Vikingene, bindersen i brystlomma og nasjonalfølelsen? Hvor ble det av verdens beste land å bo i? For det er det ikke lenger. Du kan pynte på det med gode skattepenger og gratis skolegang, men det å fortsette å si det til deg selv vil ikke overbevise en hel nasjon, ett folk. Det er for mye som det ikke snakkes om, som ikke hører hjemme i «verdens beste land».

Jeg har ikke lest én tekst hvor det flere ganger er nevnt lovlig- og demokratisk fattede vedtak enn i intervjuer med vindkraftutbyggere. Klart det er lovlig, men la meg sette det opp mot noe vi kjenner oss igjen i.

Da Quisling den 9. april 1940 begikk statskupp, gjorde han med dette også nazistenes marsj ned Karl Johan lovlig. Som statsminister gjorde han nazistenes okkupasjon av Norge lovlig, fordi dette var av interesse for ham og hans regjering.

Jeg vil ikke anklage noen for å være nasjonalister, kun understreke poenget; lovlig er ikke alltid riktig.

Hvor ble det av demokratiet? De verdiene vi feirer på nasjonaldagen? Hvor ble det av folket? Det virker som om folket har blitt glemt, satt bak et gjerde, utenfor prosessene som skal til for å få vedtatt eller avslått om det skal bygges vindkraftanlegg. Folket er glemt når det skal tas hensyn til naturen, folket er glemt når turbinene bygges og folket er glemt når de allerede står, for da er det lite man kan gjøre med det.

For alt dette handler ikke om folk. Det handler om penger. Når demonstranter blir jaget vekk er det ikke for deres egen sikkerhet, men for at det skal kunne tjenes penger. Når en grunneier blir tauet vekk fra sin egen eiendom, når en far blir arrestert etter provokasjon fra politiet, eller når en sønn blir tatt med av politiet uten foreldres tillatelse, da handler det ikke lenger om folket. Det handler om hvem som har, og hvem som kan lage mest penger. Dere kan ikke utsette byggingen, og dere kan ikke stoppe den. Alt fordi det er for dyrt. For alt dette handler ikke om folk. Det handler om penger.

Det er slik det norske lokaldemokratiet har blitt til, med god hjelp fra regjeringen.

Men hører vi om dette i nyhetene? Neida, vi hører om aksjonister som hindrer utbygging. Vi hører utbygger forsvare seg selv med fine ord som klimakutt og det grønne skiftet, ofte ender det med at de får siste ord i saken. Det blir heller ikke fortalt om folket som blir fortalt halve sannheten -ikke lurt, for det er ikke lovlig- og som reagerer når de finner det ut, som presiserer at prosessen bak utbyggingen ikke stemmer. Da blir de fremstilt som en gruppe som terroriserer, mobber og sjikanerer arbeidere og utbygger, også her ofte uten å få forsvart seg mot disse utsagnene.

Uten- og innenlandske energiaktører har fått for stor makt over det norske demokratiet. Det vet du. Hvorfor gjør du da ingenting? Hvorfor ignorerer du maktmisbruken til politiet? Hvorfor svikter du folket, som gav deg sin tillitt, og som stolte på at du ville lede landet på en god måte? Hvorfor glemmer du dine barns generasjon? Har ikke vi rett på den samme naturen som du vokste opp i? Hvorfor er det så vanskelig å verdsette menneskers liv høyest?

Se tilbake. Eidsvoll, 17. mai 1814. Her var de 112 mennene samlet for å gjøre Norge til et selvstendig land. De sto for det de mente var rett, og gjorde alt de kunne for å gjøre Norge sitt. Et fritt Norge, et selvstendig Norge. De gjorde det for folket.

Jeg sier som de gjorde da:

Enige og tro, til Dovre faller!

Kanskje du fortsatt har noe å lære av dem?

Gils Rooker