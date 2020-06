- Vi vil gjøre det vi kan for at Hitra og Frøya skal fortsette å høste godt av havets gull

Meninger

Vi skal legge tilrette for havbruk



Havbruksnæringen er et industrieventyr som har ført til vekst og vitalisering av kystkommunene. Fremoverlente grundere har skapt en eksportvare vi er stolte av. I fjor ble det eksportert fisk for 100mrd. Det er ny rekord og veksten skal fortsette. Derfor er vi glad for at Høyre, FrP, V og KrF har fått på plass en avtale som sikrer både næringen og kommunene rammevilkår for vekst og utvikling.



Da det ble kjent at utkast til fordeling ikke var godt nok for kommune påbegynte vi et omfattende påvirkningsarbeid mot politikere sentralt. Dette førte til at Høyres næringsfraksjon gikk offentlig ut med støtte. Vi fikk også besøk av fiskeriministeren og sørget for at budskapet ble tydelig kommunisert.

Vi er nå glade for at vi er blitt hørt og ser fram til et godt samarbeid med næringen. Nå er det opp til oss lokalpolitikere å legge tilrettte. Vi vil i tiden framover gjøre det vi kan for at Hitra og Frøya skal fortsette å høste godt av havets gull.

Kristin Strømskag, ordfører Frøya(H)

Sigrid Hanssen, leder Hitra Høyre