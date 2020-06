- Sommerferie på Frøya?

Meninger

Som tilflytter til Frøya har jeg lagt meg opp noen tanker på hva jeg mener er mangelvare her i øyparadiset. Og svaret på det er camping, eller nærmere sagt campingplasser. Campingplasser med mulighet for dusj, strøm, vann, tømming osv.

Som leder i Frøya næringsforum, Torill Marit Pettersen, påpekte allerede i mai: Kortreiste reisemål er mer aktuelt enn noensinne. Nordmenn vil bruke Norge som ferieland i 2020. Og i år vil kampen dreie seg om det norske turistmarkedet.

Og nordmenns ferieplaner har blitt snudd på hodet av koronasituasjonen, noe som har medført en eksplosjon av salg av campingvogner, bobiler og fritidsbåter. Nordmenn vil feriere lokalt og nasjonalt i år, og sannsynligvis mye mer enn før i årene som kommer.

Vi i Frøyasamfunnet ønsker jo besøk fra norske og utenlandske turister, da må vi legge til rette for det. Men for at de skal velge å komme hit når de tilbudene for den type besøkende stopper på Hitra, hvorfor skal da folk fortsette ut til Frøya dersom mulighetene for campingturistene uteblir? En må nesten være lokalkjent dersom man skal vite om det er mulighet for tømming her på øyen, skilting dit er særdeles dårlig.

Etter ett raskt google søk finner jeg tre campingplasser tilrettelagt for campingturister på Hitra, på Frøya finner jeg dessverre ingen.

Som ansatt i Storhallen og tett på fotballmiljøet ser jeg også behovet for muligheter for overnatting utover både hotell og skole om en da skal kunne bygge opp for eksempel en turnering for barn og unge sommerstid. Noe som har vært etterspurt i fra klubbene sin side. Med besøk fra hele Trøndelag om omegn ville etterspørselen for muligheter for overnatting overgått det vi på Frøya kan tilby i dag.

Voss Cup er en av årets happeninger i lokalfotballen på Vestlandet hvor det i dag deltar rundt 700 lag med ca. 7.000 deltakere i form av spillere, trenere og lagledere. I tillegg kommer det mange andre tilreisende som foreldre, besteforeldre osv. Noe som betyr at folketallet på Voss blir doblet den helgen.

Og grunnen for at jeg drar frem nettopp denne cupen er at det er omtrent samme reisetid fra Bergen til Voss som det er fra Trondheim til Frøya. Og hvor vi har mulighet til å bruke hele fire fulle fotballbaner som ligger i nærhet til hverandre.

Som privatperson med arbeidsted og en liten hybel på Frøya, med familiebase i Bergen, ser vi på mulighetene for å legge ferieplanene våre Norge og til Frøya. Men med 3 unger og campingvogn ser vi ikke muligheten slik tilbudet er i dag. Og det gjelder trolig for veldig mange andre med bobil og campingvogn vil jeg tro.

Jeg som tilflytter ble fenget av den JA-mentaliteten som jeg jeg oppfattet var en del av selve sjelen til frøyværingen. Da må vi få til handling og legge til rette for at ferieklare og reiselystne mennesker skal kunne ta turen hit, for det vil de. Noe alle vil nyte godt av. Og da trenger vi både handling og ett JA fra de lokale politikere og næringslivet, og vi trenger det nå.

Mvh

En entusiastisk trønder med talefeil, Ja-person og campingturist.

Bård Groenhaag