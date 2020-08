Meninger

Var det bare fagre ord som ble sagt av politiet før transportene til vindkraftanlegget skulle starte? Sitat: «Det er politiets jobb å sørge for at alle kan bruke sin ytringsfrihet på en trygg måte og gjennomføre demonstrasjoner. Politiet går inn i sommeren på Frøya med håp om å kunne løse eventuelle konflikter gjennom dialog og minst mulig bruk av bøter og makt».

Å legge til rette for demonstrasjoner antok jeg innebar en dialog med de som er mot vindkraft, for det ville gitt begge sider et best mulig utgangspunkt. Jeg burde vel forstått at dette ikke var tilfelle tidligere, spesielt når en politimann forklarte oss som var i leiren hvor flink han var til å håndtere ekstremister

Så påstanden om å legge til rette for demonstrasjoner i henhold til norsk lov, innebærer i praksis å jakte opp alle for å ilegge de pålegg om å holde seg minst tre meter fra vegen til etter transporten har gått. Dialogen er gjennom nettopp dette pålegget, og ellers ingen form for konstruktiv dialog

Så i praksis har politiet i henhold til ønsker fra Trønder energi, Vestas og utbygger innført demonstrasjonsforbud. Resultatet er at folk ikke stoler på politiet, de føler at de fratas sine rettigheter som norske borgere. Metodene medfører at folk føler seg forfulgt, og det skapes steile fronter mellom involverte parter. Det oppstår faktisk en farlig situasjon, for politiets oppgaver i dag og i fremtiden medfører et stort behov for tillit. Så i praksis settes opp en situasjon hvor fremtidige oppgaver, kan bli unødvendig kompliserte fordi politiet har mistet folkets tillit

I et leserinnlegg i Froy.no 14.07.20 så henstilte jeg til at politiet og Trønder energi skulle ta et steg tilbake og tenke seg om. Nå er det klart at dette ikke har skjedd, og etter jeg forlot Frøya for 10 dager siden, har jeg forstått at ting bare eskalerer. Godt voksne mennesker føler en frykt for politiet, de føler seg behandlet som ekstremister og ikke normale norske borgere

Så fra ønske om dialog og tilrettelegging for demonstrasjoner, til at det er fullstendig sammenbrudd i kommunikasjon og godt voksne mennesker blir redde for politiet. Er dette å tilrettelegge for god dialog og demonstrasjoner? Nei i denne situasjonen gjør dere ikke politiet jobben sin, de forholder seg ikke til retten til å demonstrere i henhold til norsk lov. Så kan politiet og Trønder energi nå ta et steg tilbake og tenke seg om? Tross alt skal dere fortsette med transporter til oktober, fortsetter denne situasjonen blir den uholdbar for alle parter.

Ståle Gjerdsvold og lensmann Tor Kristian Haugan sett dere ned nå og snakk sammen, før dere virkelig har etablert en uholdbar situasjon for dere og Frøyas innbyggere. Husk dere skal de kommende 25 år ha vindkraft stående på Frøya, og dere skal kunne utføre deres jobb på Frøya. Så sett dere ned snakk sammen og løs problemet dere har skapt

Med vennlig hilsen

Dag Bremnes

Vindkraft motstander/gulskjorte/lektor med tillegg ved Kongsberg videregående skole/SV-Kongsberg