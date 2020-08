Velkommen tilbake til Hitra den 20. august!

Meninger

For første gang var Hitra vertskap for Toppidrettsveka i 2019. Det ble, i alle fall sett med lokale øyne; en stor suksess. Mange flotte utøvere, sammen med kreativt publikum langs hele løypa, sørget for opplevelser som ga varige minner. Og ikke bare det: Naturskjønne TV-sendinger bidrog til at mange flere i Norge ble kjent med Hitras mange kvaliteter.

Covid 19 viruset har skapt mange problemer. Og denne usynlige fienden holdt på å ødelegge for årets arrangement. Men heldigvis ble det ikke slik. Takket være stor dugnadsinnsats fra mange og en god smittevernplan fra arrangørens side.

«Trygg sommer Hitra» er kommunens slagord for denne sommeren. De nye utfordringene som Covid 19 har gitt oss er hovedforklaringen bak dette. Og denne pandemien er ikke over. Sammen med frivillige krefter og næringslivet, har vi derfor satt ekstra fokus på dette.

«Meter’n» har, i så måte, blitt vårt fremste symbol i vårt forebyggende arbeide.

Denne avstandsregelen håper jeg blir praktisert, når vi igjen skal framstå som et godt og trygt vertskap for Toppidrettsveka. Jeg håper selvsagt også at denne gode regelen blir husket og respektert av gjester og tilreisende. Hitra er pr i dag smittefri, og det vil vi gjerne fortsette med. Ikke minst av hensyn til de mest utsatte og sårbare blant oss.

Denne buketten av skistjerner kommer til Hitra Det nærmer seg tid for Toppidrettsveka 2020 og ny folkefest langs veiene på Hitra.

Årets løype er litt endret i forhold til fjorårets arrangement. Men jeg kan love: Den er minst like god. Både for utøverne, for publikum og for TV-seere. Og er vi like heldige med været som i fjor, så kan jeg love mange gode grunner til å glede seg.

Kanskje det også blir noen overraskelser?

Noen utøvere som viser bedre form og styrke, enn forventet? Noen publikummere som virkelig bidrar til prikken over i’en? Jeg kan ikke si annet enn at dette skal bli bra, uansett!

Velkommen tilbake!

Jeg startet slik, og jeg avslutter slik. Med det ønsker jeg også å få fram: Velkommen til årets arrangement, men også velkommen til et nytt arrangement neste år. Ja, velkommen når du selv måtte ønske det, enten som gjest eller som ny innbygger. Vi lover å gjøre vårt beste som kommune og vertskap.

Ole L. Haugen

Ordfører Hitra