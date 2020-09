Meninger

Pensjonsdebatten i NRK 8.09.20.

Det var en selsom opplevelse for oss som så Debatten på TV på tirsdagskvelden! I hvertfall ble jeg ikke klokere av det jeg hørte og så på av debatten. Det var ett ord som ble lansert og som gikk igjen. Det var "BLA,BLA,BLA" og det ble det til gangs med null innhold fra deltagende politikere, men 20 i stil av programleder!

Vi er mange pensjonister som har det greit økonomisk, spesielt når vi ikke er enslige, men allikevel blir vi straffet med at vi får ca Kr.10000.- mindre å rutte med hvis vi bor under samme tak med ektefelle/samboer. Og i tillegg underreguleres pensjonen med 0.75 %!

Det at vi har politikere som fortsatt kan akseptere at vi har i underkant av tohundretusen minstepensjonister som har inntekt som er under fattigdomsgrensen, det er ufattelig!

Så pensjonister, vi går mot et nytt stortingsvalg i 2021. Da har vi en sjanse å få gjort noe med urettferdighetene med pensjonsreformen ved at Pensjonistpartiet blir representert på Stortinget, og helst i en behagelig vippeposisjon.





Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra