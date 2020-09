Meninger

Aino Olaisen tar til ordet for fiskevelferd i en kommentar i Intrafish. Åkerblå synes det er fint høre slike ord fra en toneangivende leder i norsk havbruksnæring. Vi kunne fort bli fristet til å referere de fleste poeng i denne kommentaren, - i stedet stiller vi oss uforbeholdent bak det som blir sagt - og oppfordrer alle til å lese artikkelen.

Aino spør seg hva næringa kan gjøre med utfordringene, og sier at det er viktig å sette seg hårete mål. Vi i Åkerblå er nå i innspurten sammen med BDO for å levere sluttrapporten i prosjektet "Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring".

Les kommentaren "Vi kan ikke leve med at 20 prosent av fisken vår dør i løpet av produksjonen" på Intrafish.no

Vi gleder oss til å presentere våre forslag til tiltak for å styrke biosikkerheten i næringa, og presentere et hårete målbilde for hvor vi bør stå i framtida. Dette går hånd i hånd med en visjon om å halvere dødeligheten innen 2025. En næring som står samlet om å erkjenne utfordringene, og som enes om veien og målet er helt nødvendig. Vi gleder oss over at fiskevelferd er satt på agendaen – og har tro på at endringer vil skje!

Lene C Ervik - leder fiskehelse Åkerblå

Roger Sørensen - daglig leder Åkerblå