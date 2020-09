- Har du gode ideer til kriseløsninger?

Meninger

Aksjonsdag 19. september

Hvis jeg for ett år siden hadde sagt, at i 2020 skal vi stenge ned store deler av landet vårt. Grensene våre skal stenges. Ikke får du reise på hytta. Tusenvis vil bli permitterte fra sine jobber. Hele landets skoler og barnehager skal stenges, og alle skal holde seg mest mulig hjemme. Alle som kan må ha hjemmekontor. Helst skal du handle alene på butikken, og ingen får besøke kjære bestemor på sykehjemmet. Hadde du trodd på meg da?

Koronaen kom og snudde alt vi kjenner som en normal hverdag på hodet. Vi måtte sette i gang en felles dugnad for å slå ned viruset. Stoppe spredningen og få kontroll. Vi fikk se hvor viktig renholderne våre er for oss, og hun i kassa på nærbutikken når vi skal ha mat og andre dagligvarer. Superkvinnene og supermennene som på tross av sin dårlig betalte jobb, stiller opp for fellesskapet for å holde samfunnet i gang under pandemien. Vi må jo heller ikke glemme sykepleiere og helsefagarbeidere. De blir belønnet med applaus for den innsatsen de gjør. De fortjener selvsagt all den applausen de kan få, men en applaus betaler ikke barnehageregninga til minstemann eller strømregninga som ligger til forfall.

Butikkarbeidere, frisører og folk i hotell- og restaurantbransjen har blitt permittert og stått uten jobb fordi staten har stengt ned deler av økonomien for å hindre smitte. De ansatte har over natta gått ned minst 20% i inntekt, ikke fordi de har gjort noe galt eller fordi bedriften er i vansker, men for å beskytte helse og liv til de mest sårbare i samfunnet vårt. For det er ikke sånn at alle kan ha hjemmekontor, blir reddet av krisepakker eller har trygge jobber. Det er de som har minst fra før som taper mest. Korona-krisa gjør Forskjells-Norge tydeligere!

Dessverre planlegger regjeringen å kutte satsen på dagpenger fra 1. november. Og de permitterte vil miste opptjening av feriepenger til ferien neste år, siden regjeringa i 2015 kuttet opptjening av feriepenger for folk på dagpenger. Det vil jo da resultere i at barnefamilier må ta ut ferie de egentlig ikke har råd til, når skoler og barnehager stenges til sommeren. Vi i Rødt mener dette er feil og ønsker å gjeninnføre feriepenger for permitterte og arbeidsledige.

Norge har gjort seg avhengig av importert, underbetalt arbeidskraft fra fattigere land for å produsere det vi trenger. Det vi trenger er å bli mer selvforsynt. Bygge opp solide lagre av medisiner og munnbind, og regulere arbeidskraftimporten så vi får norske lønns- og arbeidsvilkår. Korona-pandemien har vist oss hvor dårlig beredskapen i landet vårt er. Vi må rustes opp før den neste krisa rammer oss. Rødt ønsker en rettferdig og kortreist vei ut av krisa. Vi har derfor laget et korona-program som samler mange konkrete forslag, blant annet:

• Opprette nasjonale lager av smittevernutstyr som holder til 50 uker, og lager for medisiner og korn

• Økt dagpengenivå og feriepenger for alle arbeidsledige

• 10.000 nye stillinger innen samfunnskritiske funksjoner som kommunehelsetjeneste, sykehus, barnevern, barnehage og skole.



Vi i Rødt vil gjerne høre mer om hva du trenger for å klare deg gjennom pandemien. Hva slags hjelp må politikerne stille opp med? Har du gode ideer til kriseløsninger, og hva syns du om våre forslag så langt? Ta gjerne kontakt! Lørdag 19. september har Rødt nasjonal aksjonsdag, og Rødt Frøya har stand på torget på Sistranda fra kl. 11.00. Kom innom for en hyggelig prat. Vi følger selvfølgelig alle retningslinjer for smittevern.



Hege Jeanette Berg Johansen

Styreleder Rødt Frøya