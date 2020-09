- Hvem er "de andre" på de politiske galluper? 

Meninger





Pensjonistpartiet er fremdeles representert under "De andre til tross for at Pensjonistpartiet på siste gallup som er offentliggjort i Adressavisen og NRK er like store i Sør-Trøndelag som Venstre på 3% og mye større en KRF. "De andre" hadde 5,6%, som er en fremgang på 3.2%. Registrerer at hverken journalister i Adresseavisen eller NRK har tallene for Pensjonistpartiet .Viser til at Svein Otto Nilsen PP har fått tak i disse uoffisielle tallene .

I Nord-Trøndelag har Pensjonistpartiet 2% og er større enn Venstre og like stor som MDG og KRF. Totalt på "De andre" var 2.6%.

Det som gjøres av de større aviser og medier i dag - å samle flere partier i en sekk og blande i sammen og kalle det "De andre" gir ikke velgerne en indikasjon på hvordan det enkelte parti har av oppslutning! Det bør ikke være slik at det er bare de partier som er på Stortinget som får synliggjort hvordan oppslutning hvert enkelt parti har!

Ber om dette blir rettet på slik at alle registrerte politiske partier blir representert når neste gallup blir presentert i aviser og medier forøvrig.

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra