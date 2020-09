- Pensjonsoppgjøret ikke godt nok

Meninger

Underreguleringen av pensjonene også ved siste oppgjør har ført til sterke reaksjoner, og Senior Høyre i Trøndelag har nå lansert forslag i forbindelse med programarbeidet i Høyre.



Dette ble også diskutert da Hitra Senior Høyre hadde møte sist fredag, da stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth også var til stede, sammen med lederen i Trøndelag Senior Høyre Trond Hofstad.



Hitra Senior Høyre mener at følgende punkter er særlig viktig å få med i det nye partiprogrammet:



- Innføre en sikringsbestemmelse for å unngå at pensjonister mister kjøpekraft ved pensjonsoppgjøret



- Sørge for at minstepensjonister får en pensjon som det er mulig å leve av.



Vi forventer at dette blir fulgt opp av Senior Høyres Landsforbund i forhold til behandlingen av det nye Høyres program.



Egil Hestnes

Styreleder i Hitra Senior Høyre