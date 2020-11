- Jeg blir betydelig i tvil om kommunens offisielle holdning

Meninger

Nå er jeg blitt en smule skeptisk til hva Hitra kommune legger ut av meninger og forutsetninger med tanke på å bidra til en god kontroll av kovid 19.. Særlig når jeg samtidig hører hva sentrale myndigheter formidler om tilstramming av tiltak, spesielt med tanke på å hindre at det utvikler seg til en situasjon der smittesporing og behandling av syke kommer i konflikt med behandling av andre alvorlige tilstander.

Slik det er opplyst er Hitra ikke utsatt for noen stor smittespredning på det nåværende tidspunkt, men dog viser utviklingen likevel nå en økning, i likhet med kommuner landet rundt.

Uansett roper våre sentrale myndigheter igjen et høyt og tydelig varsko om at vi blir utsatt for stor fare for importsmitte.

Hvis kommunen svarer på denne utfordringen med det jeg oppfatter fra kommunens talsperson omtrent slik; "det er den enkeltes ansvar å opptre slik at man er sikker" blir jeg betydelig i tvil om kommunens offisielle holdning til utfordringen virkelig kan være slik?

Jeg oppfatter situasjonen slik at det er utvilsomt at kommunen må forholde seg til de sentrale anbefalingene/bestemmelsene. Det fratar samtidig ikke den enkelte ansvar for å benytte de hjelpemidler og tiltak som kan bidra til å hindre smitte. Men fratar heller ikke kommunen å opptre på en måte som ikke utsetter innbyggerne for unødvendig smittefare.

Samtidig tror jeg det vel er nærmest umulig å tolke siste dags opprop fra sentralmyndigheten slik at det er på tide å invitere med «åpent hus for import av smitte fra land/områder som er "rødlistet", selv om det ut fra lokale økonomiske interesser ville være en lur løsning?

Vårt lokale og sentrale helsevesen er et til dels skjørt vesen. Hvis det på grunn av tilfeldige hendelser skulle komme i manko på personell, materiell osv. vil det med stor sannsynlighet få betydelige konsekvenser med forskyvning/utsatt behandling av alvorlige tilstander. Derfor er det stor grunn til bekymring for konsekvensene ved å lempe på tilgang til kommunen, til tross for at det motsatte har alvorlige konsekvenser for næringsliv osv. Nettopp det har jo regjeringen vært rimelig raus med å kompensere til en viss grad.

Det regjeringen ikke kan kompensere er tap av helse og liv, og det er faktisk den situasjonen man nå prøver å hindre.

Etter gjentatt lesing av kommunens omfattende redegjørelse mener jeg det er grunn til å misforstå (?) den som en lang og ensidig begrunnelse for at man av hensyn til sterke næringsinteresser finner det formålstjenlig å åpne for å gi grupper fra «rødlista områder» lettere tilgang til kommunen..

Det som mest av alt forundrer meg er at kommunens smittevernoverlege vil være medansvarlig for en slik vending.





