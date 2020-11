- Hei, ungdommer på Hitra og Frøya! Vi er litt bekymret for enkelte av dere

Meninger

Dette innlegget er hentet fra politiets Facebook-side:

Hei, ungdommer på Hitra og Frøya!

Vi er inne i en fase der smitte med covid-19 er økende over hele landet. Totalt har vi hatt få tilfeller i øyregionen så vi har vært flinke! Politiet på Hitra og Frøya har frem til nå sluppet å bryte inn for å stoppe festligheter. Imidlertid er vi litt bekymret for enkelte av dere.

Kopler inn politiet i korona-sak Hitra kommune varsler fredag ettermiddag at kommunen oversender den siste kjente korona-saken til politiet.

Vi registrerer at det holdes hjemmefester i helgene der det samles litt for mange mennesker, og smittevernreglene ikke overholdes slik vi ønsker. Vi forstår behovet for å treffes å ha det fint sammen, men håper at dere i tiden som kommer følger de tiltak og retningslinjer som regjeringen har gitt. Foreldrene deres formaner dere sikkert til å være forsiktig. Hør på dem. Vi har et ansvar ikke bare for oss selv, men også for de rundt oss.



God helg!

Politiet på Hitra og Frøya