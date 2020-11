- Takk til Måsøval AS som tar lokalt ansvar og gir våre ungdommer denne muligheten i livet

Meninger

Takk for muligheten. En hyllest til lokalt ansvar

Guttene har akkurat kommet inn gjennom døra. Dyvåte, slitne og med et tilfreds smil om munnen. En arbeidsdag er over. Historiene rundt kveldsmaten handler om ørn, oter, kobbe, teist og natur. Og fiske. Mange opplevelser levd og mange erfaringer gjort. Mestring. To brødre har hatt en arbeidsdag på sjøen, i egen båt og kun seg selv å stole på. Ingenting kommer av seg selv, alt må jobbes for. Da kommer også resultatene.

Opp klokken seks på morgenen, fiske agn, sette krabbeteiner, finne de beste fiskeplassene, navigere helt opp i bladtangen og sette teinene. Dagens leppefisk-fiske er i gang. Tre-fire trekninger står for tur. Hvis de jobber godt og er effektive er de kanskje ferdige før kl åtte i kveld. Ventemerdene har de bygd, teinene ombygd etter de nye forskriftene, krabbeteinene likeså, dagtanker konstruert, pumpesystemer ettersett, skjærdgårdsjeepen rigget for effektivt fiske, papirarbeide unnagjort. Mange forberedelser. 16 og 17 år gamle og i sin første sommerjobb.

En fantastisk arbeidsplass ute i skjærene på utsiden av Frøyas øyrekke. Store naturopplevelser, flotte soloppganger, flatt hav. Andre dager kuling og regn, bølger, sjøsprøyt, pålandsvind, neglesprett og store utfordringer. To ungdommer som må ta egne beslutninger, stå for egen framdrift, planlegge dagen sin fra A til Å. To ungdommer som lærer at inntjening er et direkte resultat av innsatsen som legges inn. To ungdommer som lærer verdien av hardt arbeide.

Hvordan er dette mulig? Vi vet jo at oppdrettsselskapene trenger rensefisk i anleggene sine. Likevel var det ikke like enkelt å få en leveringsavtale. Kanskje ble det for mye jobb med registreringer og innrapporteringer for noen få tusen leppefisk som ungdomsfiskeordningen begrenses til? Sikkert lettere å forholde seg til profesjonelle fiskere med kvoter på flere titalls tusen fisk. Guttene ville ikke gi opp håpet og etter flere nei var det Frøyas lokale Måsøval AS som gjerne ville ta imot fisk fra våre ungdommer. Lettelsen og lykken som gutta følte da avtalen var i havn er nesten ikke til å beskrive.

Som om dette ikke var nok, satte Måsøval også opp en egen hentetjeneste (føringsfartøy) uten kostnad for guttene! De er i det hele tatt veldig takknemlige for å ha fått denne muligheten fra oppdrettsselskapet. Det medfører endel ekstraarbeid å ta imot denne relativt beskjedne mengden med rensefisk. Måsøval Fishfarm AS tar virkelig et lokalt ansvar ved å ta disse unge fiskerne under sine vinger.

Oppdrettsselskapene benytter i dag store sjøområder på Frøya og i øyrekka og drifter disse effektivt. Ressursene i havet er begrensede og arealer for havbruk likeså. Store verdier skapes og hentes ut av disse begrensede områdene. Det er av stor betydning at selskapene som har fått konsesjoner her ser verdien i å ta vare på lokalsamfunnene og den lokale befolkningen. Dette er et stort ansvar og det er veldig gledelig å se at Måsøval AS går foran i dette arbeidet ved feks å gi våre gutter muligheten til å bli kjent med primærnæringen fiske, oppdrettsbransjen og arbeidslivet generelt.

Rekruttering til havbruk og fiske er viktig. Det er av stor betydning at de eksisterende aktørene her ute er villige til å satse på ungdommen. Dette vil utvilsomt komme de selv til gode ved at de sikrer tilgang på dyktige medarbeidere. Kanskje vekker de også interessen i en gryende marinbiolog eller forsker med lokal tilknytning og kunnskap. Mennesket er den avgjørende ressursen. Takk til Måsøval AS som tar lokalt ansvar og gir våre ungdommer denne muligheten i livet.

Axel H Kristoff Wold - Bogøya