- Nå trenger vi tidenes dugnadsinnsats fra alle

Smitten øker i rekordfart omkring oss og situasjonen er alvorlig nasjonalt. Vi kan komme i en situasjon hvor mange må i isolasjon og karantene, helsetjenestene våre kan komme under stort press, og vi kan bli nødt til å stenge ned samfunnet vårt som i mars/april. Vi har per nå god kontroll på den smitten som er i øyregionen, likevel er det viktig at vi fokuserer på gode tiltak for å hindre smitte.

Nå trenger vi at alle fortsetter den gode jobben – og samtidig gjør en ekstra innsats:

· Alle anbefales i de kommende ukene i størst mulig grad å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker på fritiden.

· Unngå store forsamlinger, særlig hvis du er i risikogruppen.

· Begrens antallet nære sosiale kontakter.

· I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

· Unngå unødvendige innenlandsreiser.

· Begrens bruk av offentlig transport.

· Det er viktig å skjerme aktiviteter for barn og unge. Derfor anbefaler vi å opprettholde lokale aktiviteter/breddeidrett for barn og unge. Her er det imidlertid viktig at gjeldende smitteverntiltak/regler følges.

· Har du symptomer som kan være relatert til koronasykdom skal du teste deg. Det samme gjelder hvis du kan ha vært utsatt for smitte. Testen er gratis og gjøres ved Frøya legekontor. Det er fremdeles stort fokus på at alle de som trenger test skal få det.

· Har du vært i utlandet, skal du i 10 dagers karantene. Oppdatert informasjon til reisende som ankommer Norge, kan du finne her https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19

Og det viktigste: Hold avstand, vask hender, hold deg hjemme hvis du er syk og begrens antall nærkontakter.

Ta vare på de rundt deg – ta en telefon og vis omsorg. Nå trenger vi alle hverandre!

Godt jobba!

Ingrid Kristiansen

Kommuneoverlege