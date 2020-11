- Du skal kanskje være forsiktig med å kaste stein når du har bygd deg verdens største glasshus?

Meninger





Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant fra Trøndelag Arbeiderparti, retter i Hitra-Frøyas nettutgave kritikk mot sittende regjering for fylkeskommunenes manglende prioriteringer av fylkesveiene. Videre bruker hun en helt vanlig og endimensjonal argumentasjon (fra den kanten) om at dette skyldes for lite overføringer til fylkeskommunene. Hun finner det tydeligvis også formålstjenlig å rette kritikk mot lokale Høyre-lag som, tross alt, ser muligheter i nye ordninger for forsering av slike fylkesvei-utbedringer.

Jeg tenker at du kanskje skal være litt forsiktig med å kaste stein når du, gjennom flere tiår, har bygd og bosatt deg i «verdens største glasshus»? Arbeiderpartiet i regjering (de har sittet en del år) har vel ikke vært i nærheten av å prioritere vei på samme nivå som sittende regjering. De har vært hoved-arkitektene bak å bygge opp et gigantisk vedlikeholdsetterslep på norske veier. Denne gigant-utfordringen har faktisk sittende regjering klart å snu, selv om dette fremdeles er en solid utfordring. Til alt overmål sitter vel faktisk Ap og styrer 10 av 11 fylkeskommuner i posisjon og har dermed alle muligheter til å gjøre en forskjell om de virkelig hadde ønsket å prioritere fylkesveiene. Sett i lys av dette må jeg si det da er «beundringsverdig modig» å rette slik skarp kritikk bort i fra seg selv.

Jeg kjenner ikke så godt til prosessene i andre fylkeskommuner men jeg vet jo at Høyre i Trøndelag, sammen med den øvrige opposisjonen, ved flere anledninger har forsøkt å forsere fylkesveiene gjennom budsjettbehandling. De har imidlertid blitt stemt ned av posisjonen ledet av Ap og nettopp Kirsti Leirtrø (som har vært en sentral Ap-politiker i Trøndelag fylke gjennom mange år).

Dag Willmann, Hitra Høyre.