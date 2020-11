Meninger

Høyre vil ikke gi minstepensjonistene mer penger – hvor er Seniorhøyre?

Høyres fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) går nå ut og advarer mot at en heving av minstepensjonen kan koste samfunnet opp mot 50 milliarder kroner årlig om 30 år. Regjeringen har summert kostnadene til 5 milliarder neste år, men 46 milliarder i 2050, ifølge NRK. Kostnadene ved å gjøre de grepene som blir foreslått her, vil være 5 milliarder kroner neste år. Men i 2050 vil det være 46 milliarder kroner, sier Asheim til NRK.

SV og Frp har gått sammen med Pensjonistforbundet om å heve minstepensjonen, et krav de kan se ut til å få gjennomslag for, mot regjeringspartienes vilje.

Ifølge NRK har regjeringen summert dette til at pensjonistenes inntekt vil øke med 40.000 kroner. Enslige minstepensjonister får i dag rundt 204.000 kroner i året.

Å heve minstepensjonen er helt i tråd med Pensjonistpartiets målsetning så dette støtter vi fullt ut. I tillegg er vi også opptatt av å få fjernet underreguleringen på 0,75% og straffeskatten for å være gift på 10%.

Det snakkes mye om eldrebølgen og fremtidige kostnader knyttet til pensjonsutbetalinger, men en ting som glemmes og som vi hører veldig lite om

er pensjonistenes innsats på både organisert og uorganisert frivillig arbeid. En pensjonistundersøkelse som NY Analyse utarbeidet for Statens seniorråd viser at tidsbruken knyttet til formelt frivillig arbeid ble anslått til om lag 13.800 årsverk og uformelt frivillig arbeid til 32.000 årsverk i 2016. I kroner og øre gir dette et verdibidrag til samfunnet på over 25 milliarder i året.

Vel 50% av landets pensjonister driver med frivillig arbeid i form av møter og oppgaver knyttet til organisasjoner, politiske partier, velforeninger, borettslag, menigheter og liknende viser den store pensjonistundersøkelsen som TNS Gallup utførte for Statens seniorråd noe som også verdianalysen baserer seg på.

Frivillighetsundersøkelsen 2016 finner at potensialet for ytterligere bidrag fra pensjonister er stort. Gjennom målrettet rekruttering og tilrettelegging blant heltidspensjonister ligger det an til at deltagelsen i frivillig arbeide for seniorer kan dobles frem mot 2030. Et betydelig bidrag i en tid hvor det vil være stor etterspørsel etter flere hender.

I flere år har pensjonister/trygdede blitt underregulert i forhold til den generelle lønnsveksten i samfunnet for øvrig. Når vi ser på det verdibidraget som denne gruppen tilfører samfunnet føles dette direkte diskriminerende i forhold til andre. Skal vi straffes fordi vi mottar trygd eller pensjon – et gode som vi har opparbeidet oss og selv avsatt midler til gjennom et langt arbeidsliv??

Jeg og vi i Pensjonistpartiet vil tro at dette også rammer Senior Høyre sine medlemmer og vi er derfor forundret over at det er så stille fra den kanten.

For Hitra Pensjonistparti

Jan E. Handberg